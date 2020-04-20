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秋季續開網課？ 大學生心碎擬延後入學

世界日報 / 編譯孫梁／綜合19日電

許多大學仍未決定秋季是否開課，為了遏制疫情，越來越多的學校在考慮秋季繼續網路授課，但大學生認為居家上課不妥並表示不滿。教育專家認為，如果秋季學期繼續上網課，美國的教育體制將可能重塑。

北佛羅里達大學的學生塞蒙斯說：「下個學期是我的最後一個學期，希望建立起同學的人脈關係。網課的學費與平常一樣不合理，沒有同學就沒有完成作業的動力，如果學費不變，我將在下個春季的學期再入學」。

匹茲堡大學的教務長表示下個學期仍可能是網路授課後，女生葛蕾絲·馬奎斯說她對網路課感到心碎，可能會放棄秋季的學期。她說，大學生活是有同學、老師、體育和課外活動的體驗，但現在只能自學，她喜歡的一切大學生活都沒了。

與學生需要學校一樣，大學也需要學生，許多面臨財務危機的大學需要學生的學費和住宿費。美國教育理事會副會長哈特表示，沒人能對秋季學期做出預測，所有大學都希望正常開放，但重開與否是由疫情決定，而不是學校。

疫情導致學校的損失慘重，許多大學取消了可帶來收入的夏季班、校友聚會和夏令營等活動，康州大學停止男足計畫；奧斯汀的聖愛德華茲大學取消男女生的高爾夫球和網球班；亞利桑納大學宣布對部分教職員放無薪假，還可能部分裁員；佛蒙特州立大學系統在考慮關閉三個校區。

疫情爆發後，許多學校便開始面臨財務危機，如給被要求離校的學生退回住宿費，購買網課設備也增加了學校的負擔，部分學生還要求退賠學費。

如果疫情危機繼續，下個學期仍要求保持社交距離和居家上網課，美國的大學教育體制將可能因此而重構，從學生的學位到大學城的經濟等方面都將受到衝擊。

疫情 大學生 社交距離

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