川普防疫不力失民心！民調回落 54%民眾不滿

蓋洛普最新民調顯示，由於美國總統川普防疫不力，4月的施政滿意度從上月的近五成跌至43%，不滿意度則上升9個百分點達54%。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，新冠肺炎大流行剛開始席捲全美時，川普支持度明顯提高，他在選民中的淨支持率飆升至執政民調以來最高的一次。但是疫情延燒幾周後至今，由於抗疫表現不佳，川普聲望持續下降。

截至3月11日，川普的淨支持率為負10%，而截至3月27日，川普的淨支持率上升至負4%，如今又跌回負8%。

川普即便在聲望巔峰時期，民調最多也才躍升6個百分點，比歷屆美國總統在危機時的上升幅度都小，僅是前任總統歐巴馬狙殺凱達組織領袖賓拉丹後所得支持度的一半。小布希在911恐怖攻擊事件後，支持度一口氣跳增35個百分點，為歷史上最明顯的增幅。

川普滿意度可能會出現二次反彈，像是各州取消限制措施或找到疫苗等。

但就他的連任前景而言，川普應該擔心，即便發生黑天鵝事件，他的淨支持率也無法超過0%。若他的淨支持率在選舉日時仍維持在負8%，將很難贏得大選。