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美國輕忽大意 今年一、二月輸出價值5.3億口罩給陸
華盛頓郵報18日報導，今年一、二月，美國政府鼓勵企業，把價值千萬美元的口罩和個人防護裝備捐贈和販售給中國大陸，顯示川普政府輕忽新冠肺炎對美國和世界其他地方的威脅。
華郵檢閱經濟數據和政府內部文件後發現，今年一、二月，美國輸出給大陸的口罩等醫療裝備總值，是去年同期的10倍多，從140萬美元（約台幣4200萬元）成長到1760萬美元（約台幣5.3億元）。
華郵說，二月初，美國國務院宣布，已將17噸捐贈的醫療物資送往大陸，這些物資卻是現在美國第一線醫護人員急需的。
二月底，大陸新冠肺炎死亡人數近3000人，當時美國商務部鼓勵美國企業，把「至關重要的醫療物資」快速賣到大陸和香港去。快速販售流程直到3月4日美國本土疫情轉趨嚴重才喊停。
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