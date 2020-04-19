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國防部調查敦睦艦隊疫情破口：誠實面對 絕不隱瞞

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病毒流行無危機感 美年初向中國輸出10倍口罩

世界日報 / 編譯盧炯燊／綜合18日電
最新由華盛頓郵報對經濟數據及政府內部文件的審查發現，在聯邦政府的鼓勵下，今年1月及2月，美國製造商向中國出口了數百萬元的口罩和其他防護性醫療設備。圖／路透社
最新由華盛頓郵報對經濟數據及政府內部文件的審查發現，在聯邦政府的鼓勵下，今年1月及2月，美國製造商向中國出口了數百萬元的口罩和其他防護性醫療設備。圖／路透社

川普總統一直指中國隱瞞新冠病毒疫情及世衛偏袒中國，致美國成為病毒最大的受害國；然而不少證據都顯示，美國疫情大爆發是由於白宮沒有給予足夠的重視及準備所致。

最新由華盛頓郵報對經濟數據及政府內部文件的審查發現，在聯邦政府的鼓勵下，今年1月及2月，美國製造商向中國出口了數百萬元的口罩和其他防護性醫療設備。

根據華郵對海關資料的分析，在這兩個月，美國出口到中國的防護口罩及相關保護物品的價值，與去年同期相比增長了10倍以上，從140萬元激增至1760萬元。同樣，呼吸器及防護服的出貨量也躍升了三位數。

在新冠病毒全球大流行初期，尤其是最初主要在中國出現時，白宮並沒有危機感。直到1月底，向白宮國家安全人員發出的通報清楚地表明，病毒大流行的危險是真實存在的。但專家們仍說有足夠的防護裝備供應，當時美國有七個人確診。

1月30日，商務部長羅斯（Wilbur Ross）更說，疫情可能使工作職位加速返回北美，因為製造業會從疫區撤離。

2月26日，當全球總死亡人數達到2770人，而幾乎都是中國出現時，美國商務部發布了題為「 商務部有關中國新冠病毒採購服務」的通告，指導美國公司如何通過中國及香港，銷售關鍵性醫療產品。

3月3日，美國駐北京大使館的一名商務官員，向同事通告商務部正在提供這個新服務。

個人醫療保護裝備製造商3M公司發言人珍妮佛‧厄里克(Jennifer Ehrlich)也表示，在疫情爆發的最初幾天，包括美國政府在內，並沒有人感到沮喪；到了2月，一些政府官員更呼籲關注中國的困境，鼓勵製造商提供援助。

直到現在，白宮貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)仍指中國故意淡化疫情，卻在全球採購大部分口罩及個人保護裝備。

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