收容所是傳播病毒溫床 全美恐40％遊民會染疫

美國德州達拉斯一座遊民收容所因為有38位居民檢測出新冠病毒陽性反應，17日緊急撤離所有居民；此事件再次凸顯出全美最弱勢族群之一面臨疫情的威脅。

當地官員說，私營的達拉斯生命(Dallas Life)遊民收容所164位居民17日搭乘巴士前往一家旅館，並將在各自房間隔離二周，讓該所進行消毒；該所主任史維尼(Bob Sweeney)說，許多居民都很感恩能住在旅館裡，還有每日三餐送到房間來。

史維尼也說，該所能收容多達500人，但在疫情爆發後，3月中旬就停止收容新居民，並將人力減少至最基本的約12人。

他說，約八天前，一位居民發燒並檢出新冠病毒陽性，而本周又新增兩人，導致衛生官員勒令該所的所有人都要接受篩檢；目前無人住院治療。

德州遊民網路(Texas Homeless Network)執行長山繆斯(Eric Samuels)說：「讓這麼多脆弱的人住在狹窄空間裡，必然會傳播新冠病毒；過去一個多月來我們都在提醒政策領袖。」

當地官員說，達拉斯約有4000名遊民。

一周前，舊金山最大的遊民收容所傳出70人檢出新冠病毒陽性，成為全美通報疫情最嚴重的遊民收容所。

即使景氣最好的時候，全美也有約56萬8000遊民人口，住在收容所、路邊或車上。

如今，全國低收入住房聯盟(National Low Income Housing Coalition)統計，全國至少17個州加上華盛頓特區(Washington, D.C.)的收容所都已被迫關閉、停業、或限制運作。

賓州大學(University of Pennsylvania)、洛杉磯加大(UCLA)、和波士頓大學(Boston University)研究人員發表最新報告指出，和一般民眾相比，感染新冠病毒的遊民住院機率增至二倍，需要緊急治療的可能性增至二到四倍，致死率也增至二到三倍。

研究人員估計，全美最終恐怕會有40%遊民感染新冠病毒，所需醫療成本今年恐達115億元。

全國低收入住房聯盟執行長葉特爾(Diane Yentel)說：「很多收容所關閉是因為沒有資源能開放，或安全運作，以保障居民與員工的安全。」

也有收容所想辦法「減壓」，減少每個房間的床位數量，但許多收容所沒有空間與資源這樣做；維權人士說，郊區與鄉村地區收容所通常是由當地教堂經營，恐受重大衝擊。

維權人士希望聯邦緊急預算案能立即幫助解決問題；總額約2兆元的緊急紓困金，其中40億元是用來援助遊民，可用於搭建臨時收容所、增加人手、訓練、危險津貼(hazard pay)、以及住房需求等。