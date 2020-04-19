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美民主黨新星！密西根州魔系女州長 拜登副手呼聲高

聯合報 / 編譯胡夢瑋／即時報導
美國密西根州民主黨籍州長惠特默是民主黨的新星。美聯社
美國密西根州民主黨籍州長惠特默是民主黨的新星。美聯社

美國密西根州民主黨籍州長惠特默（Gretchen Whitmer）是民主黨的新星，她不但批評川普政府對新冠肺炎疫情的處理方式，也在何時重啟美國經濟的辯論中引起廣大注意，更是民主黨總統候選人拜登呼聲很高的副手人選。

紐約時報報導，何時解除經濟限制的辯論，已從衛生專家身上轉移到對經濟損失的政治鬥爭，美國總統川普將經濟視為決定他是否能連任的關鍵議題。

惠特默被視為拜登的副手人選之一，不論她是否成為副手，共和黨都害怕她不斷增長的聲勢將幫助民主黨贏得大選。密西根州是讓川普贏得2016年總統大選的關鍵搖擺州，拜登若想打敗川普，最好能拿下密州。

密西根州民主黨籍聯邦餐議員施塔貝諾（Debbie Stabenow）表示，「我認為不太可能看到了現在的情勢，還看不出來關於惠特默的黨派鬥爭正在進行」。

惠特默也在疫情及不斷擴大的黨派風暴中，因為施行嚴格的居家避疫令而成為主要攻擊目標，但她並未退縮。

惠特默日前發布的最新禁足令引發部分民眾不滿，該禁足令也是全美各州最嚴格的之一。密西根州數千人15日聚集於州議會附近示威宣洩不滿，抗議集會上出現許多茶黨和川普2020競選旗幟。這場和俄亥俄州、明尼蘇達州、北卡羅來納州等關鍵搖擺州的類似抗議活動，顯示出右翼意識形態明顯增溫，反對州政府對病毒的控制方式。

然而，惠特默在隔天的訪問中表示，「與其說是反對禁足令，感覺更像是場競選造勢活動」。

惠特默在接受訪問時提及與拜登討論控制疫情的對話，「他（拜登）打了幾次電話確認密西根州的狀況，詢問了一些關於我們需要什麼的周到問題。不過，我們還沒進行那個對話（意指成為副手人選）」。

被問到是否自認為準備好擔任副總統，惠特默表示，「老實說，我將所有心力注入在保護密西根州民眾和拯救性命上。我沒有想到政治面，我沒有。我現在沒有心力關注那些」。

民主黨 拜登 川普

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