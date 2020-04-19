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近半美國人認為 立法不應牴觸聖經

台灣醒報 / 記者莊瑞萌╱台北報導
一項調查顯示，美國有多數人希望法律內，仍有聖經的精神。(Photo by Matthew Cua on Flicker under Creative Commons license)
一項調查顯示，美國有多數人希望法律內，仍有聖經的精神。(Photo by Matthew Cua on Flicker under Creative Commons license)

聖經精神應該體現在法律上！美國研究機構調查超過6000名美國民眾後發現，將近一半的受訪者認為，聖經內容應該影響法律制定，4分之1的人甚至認為，當與民眾意願相違背時，聖經教導仍應該是最高依歸。

據《基督徒郵報》報導，皮尤研究中心調查6,395位美國民眾後發現，49%的受訪者認為，聖經應該要影響美國法律，19%的人則認為影響程度不能太多，完全不認同該說法者佔31%。

另外，在贊同聖經應該影響法律的族群中，有28%的人認為，當聖經教導與人民意願相衝突時，應該以聖經為準，其中又以白人基督徒最贊同聖經應該要影響法律，58%的人認為影響程度要極大，其中，認為影響程度要極大的黑人則佔47%。

今年1月，美聯社與芝加哥大學合作調查的結果也指出，白人基督徒是最支持信仰應影響政府決策的族群，在絕大多數議題上，多數前者認為信仰應該具有影響力，例如有8成白人基督徒便認為信仰在墮胎政策上應有影響力。

據《基督徒頭條網》報導，皮尤代表利普卡表示，「年長者會比較年輕族群更容易支持聖經要影響美國立法的立場。」例如在50~64歲族群中，支持該立場佔61%，65歲以上者則來到64%，但18~29歲支持者僅有3成。

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