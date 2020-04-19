前財長歐尼爾病逝 曾批小布希「聾啞盲」

小布希時代前財政部長保羅·奧尼爾過世。圖／世界日報提供

小布希時代前財政部長歐尼爾(Paul O`Neill)18日因肺癌過世，享壽84歲。

歐尼爾曾任鋁業巨頭美國鋁業公司(Alcoa)行政總監，2001年至2002年末擔任財政部長。任內以財政赤字為由反對第二輪減稅，與小布希總統意見相左，被迫辭職；行事作風坦率的他，還曾出書批評政府。

歐尼爾的兒子歐尼爾二世(Paul O`Neill Jr.)證實父親匹茲堡家中過世。他表示，父親過去幾年與肺癌搏鬥，經幾次手術和化療，四、五個月前決定不再採取積極干預措施；「他在家人陪伴下，安詳離世，以他的情況來說，算是一切好走。」

歐尼爾直言不諱的風格，不止一次讓他成為爭議人物；擔任財長初期他對外匯匯率的評論，一度讓美元陷入困境。他也曾在2001年春、華爾街股市歷經11年來最慘的一周，對股市大加批評。

但當年稍後，他協助股市在911恐怖攻擊後重新開放，更加專注扮演傳統財長角色，於動盪時期樹立信心。

現任財政部長米努勤(Steven Mnuchin)18日推文表示：「很難過聽到第72任財政部長歐尼爾去世的消息。在深具挑戰時期，他出色地為@USTreasury和美國服務。我向他的家人表示哀悼。」

歐尼爾離開政府後，2004年與作家蘇斯金德(Ron Suskind)合作出書，大爆白宮內幕，嚴辭批判小布希政府；歐尼爾將布希描繪成一個脫節總統，重大決定常由布希政治團隊和副總統錢尼(Dick Cheney)做出。無論是在內閣會議還是與閣員一對一討論時，布希都不鼓勵辯論，讓他覺得布希「像是一個又聾又啞的盲人」。

當「忠誠的代價：小布希、白宮和保羅·歐尼爾的教育」一書問世時，布希發言人麥克雷蘭(Scott McClellan)否認歐尼爾對白宮決策的描述，指小布希「在第一優先事務上是個果斷行動的領袖」。