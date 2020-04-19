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棄百年商標 藍多湖換掉原住民女郎頭像

世界日報 / 編譯黃秀媛／綜合18日電
藍多湖公司取消印第安女郎商標。圖／世界日報提供
藍多湖公司取消印第安女郎商標。圖／世界日報提供

藍多湖公司(Land O`Lakes)生產的各種乳製品，有將近一個世紀包裝上一直印著一個頭髮上插了一支羽毛的印第安女郎圖像，現在這個標幟將走入歷史。

1921年由明尼蘇達州一群酪農共同創辦的藍多湖公司，在即將慶祝成立100周年之時，逐步推出新的包裝設計。有些產品將標示「農民自營」，搭配田野和湖泊圖像，或是農民的照片。

藍多湖最初的「奶油女郎」是由當地一家廣告公司的藝術家韓森創作，1928年開始出現在藍多湖的產品包裝上，30年後由齊普瓦族印第安人藝術家戴斯賈特重新設計。

最新設計2月間開始出現在藍多湖奶油醬、食品業產品和熟食乾酪的桶子上，現在奶油條也跟進，到年底所有產品都將採用新設計。

有關官員和印第安人代表都稱讚這種改變。其他美國公司、運動團隊和大學近年來也採取類似步驟，不再在各種標籤和吉祥物使用印第安人的影像。

美國印第安人全國大會說，他們認為這是積極跡象，並鼓勵利用印第安人刻板影像銷售產品的所有公司跟進。

本身就是印第安人的明尼蘇達州副州長傅雷納根，向藍多湖公司做這種「必要的重大改變」道謝，表示「原住民不是吉祥物或商標」。

藍多湖何以決定在今年取消使用將近百年的影像還不明，不過公司執行長今年2月發表聲明說，在公司成立即將屆滿100周年之時 ，他們體認用包裝反映企業文化根本及宗旨的必要，而沒有什麼比為藍多湖產品提供牛奶原料的農民更能表現這種精髓。

美國心理協會建議立即停止使用印第安吉祥物和標幟，因為這些影像對印第安兒童的自尊造成負面影響。

藍多湖原來的商標顯示跪著的印第安女郎，而有人認為這是有貶低意味的文化掠奪，還有人藉此在社群媒體開低俗的玩笑。

明尼蘇達州齊普瓦族印第安人雕塑家大衛‧布瑞德利，2005年推出一件題名「藍多湖」的作品，抗議市場的矇騙做法，以及「把印第安文化商品化，藉著誘人的包裝牟利」。

農民 藝術家

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