快訊

直播／軍艦新增多人確診？ 指揮中心下午2時記者會

口罩3.0系統、宅配都搞定 22日可去超商插健保卡預購

疫情反保命 又一死囚延後行刑

世界日報 / 編譯盧炯燊／綜合18日電
田納西州一名死囚原定於6月4日伏法，但現在延至明年2月4日才執行。圖／世界日報提供
田納西州一名死囚原定於6月4日伏法，但現在延至明年2月4日才執行。圖／世界日報提供

新冠病毒大流行下，有人因此而喪命，但也有人因此而繼續保命；田納西州一名死囚原定於6月4日伏法，但現在延至明年2月4日才執行，這是美國多州延緩執行死刑個案的最新一宗。

獲保命多八個月的死囚是現年70歲的史密斯（Oscar F. Smith)，被控謀殺妻子及她兩名在第一段婚姻中的兒子。他被判死刑已接近20年，經多次審訊及程序，定於6月4日處決。但他的代表律師上月以受新冠病毒疫情影響，妨礙了向法官尋求寬大處理為由，要求推遲執行，否則是不負責任的做法。

律師又指出，史密斯一直聲稱自己無辜，正準備繼續上訴，只因疫情關係而受阻延。

儘管田州檢察總長斯萊特里(Herbert Slatery)的辦公室認為，要求寬大處理及現有的上訴程序，並不是延遲執行死刑的正當理由，但被告的代表律師聲稱，田州最高法院才是決定是否因疫情影響而暫緩執行刑的最佳地方。

代表律師還辯稱，如果在疫情大流行時執行死刑，必須作出特別的安全措施，否則死刑的見證人等，很容易將病毒傳染給監獄，危及獄中的囚犯及懲教人員。

最終法院在17日宣布，將執行死刑日期延後至明年2月4日。法院的宣布很簡短，就只有一句話，就是批准延遲執行請求，並沒有進一步評論。檢察總長斯萊特里對有關決定也沒有置評。

今次延後執行死刑，是各州最新一宗同類個案，德州早前已經推遲五宗死刑的執行。其中一名死囚的辯護律師，同樣以執行死刑，可能助長傳播新冠病毒作為申辯理由，指處決當天會有許多人在死刑室觀看或見證行刑，其中包括懲教人員、律師、醫生、死囚和受害人的親友。

死刑 疫情 死囚

延伸閱讀

新冠肺炎造成巨大損失 美國國會推法案向陸求償

美最嚴重群聚染疫 維州一照護中心42人病故

美媒：新冠病毒可能去年12月就在加州傳播

新悲慘世界！紐約護理麻醉師透露病患遺言：帳單誰付？

相關新聞

川普加碼批中！質疑中國可能「故意」讓新冠肺炎大流行

彭博資訊報導，美國總統川普18日在白宮記者會上，質疑中國可能故意引起新冠病毒疫情，他說，若經查證中國對疫情負有「明知故犯...

新冠肺炎造成巨大損失 美國國會推法案向陸求償

美國之音報導，美國國會上周先後推出法案，允許美國民眾控告中國大陸政府，針對他們在新冠肺炎疫情中的損失求償。

川普放話要趕他出白宮？張經義：問心無愧

擔任中國大陸東方衛視駐白宮記者的台灣人張經義日前在白宮記者會被美國總統川普問到來自哪裡時，回答來自「台灣」，引發爭議，川...

「州長自決」言猶在耳...美3州反居家避疫 川普力挺

美國總統川普的保守派支持者違反居家避疫令，在三個由民主黨擔任州長的州上街抗議防疫限制，川普十七日在推特上連串發文公開力挺，川普用全英文大寫推文：「解放密西根州」、「解放明尼蘇達州」、「解放維吉尼亞州，救救你們的憲法第二增修條文。它被圍困了！」

前財長歐尼爾病逝 曾批小布希「聾啞盲」

小布希時代前財政部長歐尼爾(Paul O`Neill)18日因肺癌過世，享壽84歲。

棄百年商標 藍多湖換掉原住民女郎頭像

藍多湖公司(Land O`Lakes)生產的各種乳製品，有將近一個世紀包裝上一直印著一個頭髮上插了一支羽毛的印第安女郎圖像，現在這個標幟將走入歷史。

疫情反保命 又一死囚延後行刑

新冠病毒大流行下，有人因此而喪命，但也有人因此而繼續保命；田納西州一名死囚原定於6月4日伏法，但現在延至明年2月4日才執行，這是美國多州延緩執行死刑個案的最新一宗。

美禁足令惹民怨 德州新罕布什爾州也傳示威

美國因2019冠狀病毒疾病實施禁足令，卻造成經濟重創，民眾怨聲載道，繼明尼蘇達州、密西根州和維吉尼亞州後，新罕布什爾州、...

舊金山防疫簡報 擦拭麥克風成另類退場儀式

為了協助抗疫，全球各地官員都在對民眾進行簡報。在舊金山市政府的簡報會議，民眾會一次又一次看到官員們在簡報後擦拭、清潔與消...

加美邊界封鎖再延30天 川普原盼率先重啟落空

儘管美國總統川普盼望美加邊界能率先重啟，但加拿大總理杜魯道今天表示，為防止2019冠狀病毒疾病（COVID-19）擴散，...

美攜SpaceX 發射載人火箭

美國太空總署（NASA）和SpaceX選定5月27日送兩名太空人升空，為近十年來首度從美國境內發射美國自製的載人火箭。SpaceX也將成為全球首家成功送人上太空的民營企業。

推特欲曝光政府監控 美聯邦法院以國安為由駁回

歷經6年的訴訟程序後，美國聯邦法院法官接受政府所謂「可能危害國家安全」的論點，使得推特公司（Twitter Inc）不能...

熱門新聞

美股漲翻天！有Fed搞定就好 誰管經濟、疫情有多糟

WSJ：第二波失業潮將來襲 白領階級恐也難倖免

新冠肺炎造成巨大損失 美國國會推法案向陸求償

影／被川普斥「應禁止採訪白宮」 張經義回應：我問心無愧

梅根、哈利現身洛城 圍巾當口罩遛狗

巴菲特老搭檔：我們將在這場新冠風暴裡保守行事

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。