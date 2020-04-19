疫情反保命 又一死囚延後行刑

新冠病毒大流行下，有人因此而喪命，但也有人因此而繼續保命；田納西州一名死囚原定於6月4日伏法，但現在延至明年2月4日才執行，這是美國多州延緩執行死刑個案的最新一宗。

獲保命多八個月的死囚是現年70歲的史密斯（Oscar F. Smith)，被控謀殺妻子及她兩名在第一段婚姻中的兒子。他被判死刑已接近20年，經多次審訊及程序，定於6月4日處決。但他的代表律師上月以受新冠病毒疫情影響，妨礙了向法官尋求寬大處理為由，要求推遲執行，否則是不負責任的做法。

律師又指出，史密斯一直聲稱自己無辜，正準備繼續上訴，只因疫情關係而受阻延。

儘管田州檢察總長斯萊特里(Herbert Slatery)的辦公室認為，要求寬大處理及現有的上訴程序，並不是延遲執行死刑的正當理由，但被告的代表律師聲稱，田州最高法院才是決定是否因疫情影響而暫緩執行刑的最佳地方。

代表律師還辯稱，如果在疫情大流行時執行死刑，必須作出特別的安全措施，否則死刑的見證人等，很容易將病毒傳染給監獄，危及獄中的囚犯及懲教人員。

最終法院在17日宣布，將執行死刑日期延後至明年2月4日。法院的宣布很簡短，就只有一句話，就是批准延遲執行請求，並沒有進一步評論。檢察總長斯萊特里對有關決定也沒有置評。

今次延後執行死刑，是各州最新一宗同類個案，德州早前已經推遲五宗死刑的執行。其中一名死囚的辯護律師，同樣以執行死刑，可能助長傳播新冠病毒作為申辯理由，指處決當天會有許多人在死刑室觀看或見證行刑，其中包括懲教人員、律師、醫生、死囚和受害人的親友。