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川普加碼批中！質疑中國可能「故意」讓新冠肺炎大流行

聯合報 / 編譯田思怡／即時報導
美國總統川普18日在白宮記者會上，用手指著圖表上的中國欄目。歐新社
美國總統川普18日在白宮記者會上，用手指著圖表上的中國欄目。歐新社

彭博資訊報導，美國總統川普18日在白宮記者會上，質疑中國可能故意引起新冠病毒疫情，他說，若經查證中國對疫情負有「明知故犯的責任」，中國應該承擔後果。

川普說：「讓我們看看他們的調查結果，但我們也正在調查，如果是個錯誤，錯就錯了，如果明知故犯，就應該承擔後果。」

川普說：「我們和中國關係不錯，直到他們做了這件事，問題是，要不要對中國生氣？答案也許可以大聲說要生氣，但還要看：這個錯誤是因為失控，還是故意為之？」

美國新冠肺炎疫情已造成逾3萬8000人死亡，川普政府防疫不力受到更嚴格檢視。共和黨國會議員已決定把疫情怪到中國頭上，做為今年大選的主軸。

疫情 川普 新冠肺炎

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