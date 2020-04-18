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影／被川普斥「應禁止採訪白宮」 張經義回應：我問心無愧

聯合報 / 編譯李京倫／即時報導
上海東方衛視台籍記者張經義日前出席白宮記者會，卻稱來自台灣引發爭波。圖／截自臉書影片
上海東方衛視台籍記者張經義日前出席白宮記者會，卻稱來自台灣引發爭波。圖／截自臉書影片

上海東方衛視台籍記者張經義日前出席白宮記者會，卻自稱來自台灣，美國總統川普17日在推特上說，應該禁止張經義採訪白宮。陸委會擬依兩岸關係條例開鍘。

張經義18日晚間自拍1分21秒影片回應說，專攻白宮、國際新聞即將滿10年，成為白宮記者團裡第一位中文媒體成員，他一直努力實現國際新聞夢，記者身分從沒改變，甚至曾用生命去前線換第一手新聞，「作為一名記者我問心無愧」。

陸委會 川普 白宮

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