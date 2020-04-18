影／被川普斥「應禁止採訪白宮」 張經義回應：我問心無愧

在新冠肺炎疫情威脅下，全美電影院仍維持關閉，使愈來愈多好萊塢製片公司倉促在數位平台上映新電影。這可能加速在疫情肆虐前就已出現的轉型趨勢，導致片廠日後在製作多數電影時，首先考量的播映環境將是家中客廳，而非影城。

2020-04-19 00:20