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因疫情提前出獄... 川普前律師柯恩「軟禁在家」到期滿

世界日報 / 記者張聲肇／綜合報導
因詐欺、對國會說謊等被判刑兩年半的川普親信律師柯恩，因同監獄多人感染新冠肺炎，將獲釋改服居家避疫「徒刑」直到期滿。 美聯社
因詐欺、對國會說謊等被判刑兩年半的川普親信律師柯恩，因同監獄多人感染新冠肺炎，將獲釋改服居家避疫「徒刑」直到期滿。 美聯社

因詐欺、對國會說謊等被判刑兩年半的川普親信律師柯恩(Michael Cohen)，因同監獄多人感染新冠病毒，將獲釋改服居家避疫式的監禁，直到刑期期滿。

美聯社報導，去年5月入獄的柯恩刻，正在紐約州奧蒂斯威爾(Otisville)聯邦監獄服刑，獲釋回家前得先隔離14天，剩下的18個月刑期就在家中「軟禁」直到期滿。

該監獄已有14名囚犯和七名管理人員確診感染新冠病毒，司法部受到國會等各方壓力，認為很難執行獄囚每人保持六呎社交距離規定，決定把囚犯釋放出去。

司法部長巴維理本月初下令盡速改用居家服刑方式，將染疫風險較高監獄的囚犯放出來，奧蒂斯維爾監獄符合此一條件。

到16日為止，全美各聯邦監獄共有473名囚犯和279名管理人員確診，18名囚犯病亡。監獄管理局說，到3月26日止，已讓1000多名囚犯返家服刑。

巴維理下令檢討是否改服居家「徒刑」時，特別交代執行官員謹慎評估合格人選，不得有特權待遇。

柯恩提早出獄案，起初遭到一名聯邦法官批駁，因為他才坐了10個月的牢，讓他提早出獄只會再度激起一陣媒體熱潮，可是監獄局在疫情嚴重情況下，有權不經法院裁准，逕自把柯恩的監獄徒刑改為居家服刑。

今年53歲的柯恩原定刑期要到明年11月才期滿。

其他因新冠病疫而提早出獄的名人包括替色情明星Stormy Daniels控告川普的律師艾維納提(Michael　Avenatti)；他在曼哈頓監獄同室獄友因感冒症狀獲釋，他自及則因有肺炎症狀，也獲准到洛杉磯朋友家「服刑」。

也在奧蒂斯監獄服刑的前紐約州參議院領袖史蓋洛斯(Dean Skelos)(72歲)則因確診染疫，也將改服居家役。

監獄 紐約 司法 川普 社交距離 新冠肺炎

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