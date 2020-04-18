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影／美到像《阿凡達》！加州海岸驚現藍眼淚波浪

聯合報 / 編譯周辰陽／台北即時報導
美國加州橘郡自然美景推廣網站站長吉拉多和2位攝影師友人15日晚間一同前往新港灘，成功目擊到他追尋多年的藍眼淚波浪，當場興奮地又叫又跳。畫面翻攝：Instagram/patrickc_la
美國加州橘郡自然美景推廣網站站長吉拉多和2位攝影師友人15日晚間一同前往新港灘，成功目擊到他追尋多年的藍眼淚波浪，當場興奮地又叫又跳。畫面翻攝：Instagram/patrickc_la

美國加州橘郡男子15日晚間前往新港灘（Newport Beach），成功目擊到他追尋多年的「藍眼淚波浪」，當場興奮地又叫又跳，同行的攝影師友人也連忙拍下難得的奇景

史密森尼學會和《聖荷西信使新聞報》指出，浮游生物等藻類或動物會引發赤潮（red tide），受到波浪等物理干擾時，就有可能觸發生物發光現象（bioluminescence），像生物螢光雙鞭毛藻（Bioluminescent dinoflagellates）被水或波浪推動時，就會把水變成藍色。

推廣當地自然美景的吉拉多（Mark Girardeau）與攝影師友人胡坦（Royce Hutain）拍下藍浪奇景。胡坦表示，當天早上就目擊很難預測的赤潮。他知道藻類有可能引發電光藍色波浪，也很清楚並非所有赤潮都會觸發生物發光現象。

「站在岸上很難分辨，」胡坦告訴《CNN》：「我們決定晚上再來，希望能看到些什麼，也確實有收穫。」儘管新港灘尚未封閉，卻只有吉拉多一行人在場目擊藍浪，另外一位攝影師友人柯尼（Patrick Coyne）則將錄下的景象上傳IG。吉拉多指出，有些更大的浪藍到有如出自電影《阿凡達》。

「當更大的浪打來時，光芒就變得更大。隨著夜幕低垂，我們沿著海灘走的更遠，波浪就變得更亮了。」追尋藍浪多年的吉拉多說：「親眼目睹就知道有多棒，因為真的很難拍到。」

IG連結：https://www.instagram.com/p/B_ELxMtp6iS/

攝影 奇景 藍眼淚

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