沒N95拒絕進入新冠肺炎患者病房！10護士遭醫院停職
美國新冠肺炎疫情嚴峻，至今已經超過70萬人確診，而在加州聖塔莫尼卡市「聖約翰健康中心」(Providence Saint John's Health Center)裡頭有10名護理人員，因為要求在進入新冠肺炎患者病房治療的時候必須要有N95口罩，換來的卻是被醫院停職的消息。
綜合外媒報導，10名護理人員在4月9日時因為沒有N95口罩，向醫院表達拒絕進入新冠病毒患者病房因此被停職，醫院說他們沒有N95口罩，但其他護理人員卻都有拿到N95口罩，事實上，該院已經爆出有護理人員確診的例子。
醫院發言人帕特里夏（Patricia Aidem）在聲明中指出，按照CDC和WHO以及州指南，每位照顧新冠肺炎病患的護理人員都獲得了適當的個人防護用品，疾病預防控制中心當前的政策建議，治療新冠肺炎病患的護理人員應配戴N95或更高級別的口罩。
帕特里夏說，醫院N95口罩使用量增加，並開始消毒重複使用口罩，才有辦法提供口罩，而對於護士遭停職的事，為了保護員工隱私不方便發表評論。
對此，其中一名護士克萊恩(Jack Cline)則認為「我已經當了25年護士，我不需要CDC告訴我什麼時候需要用到N95，除非醫院提供，不然不會進入病房」，克萊恩也說，相信醫院擁有足夠的N95，但他們正在努力節省大量費用。
醫院的人力資源部目前正與這10名護士分別會面，可能會持續數週調查，但他們仍處於停職狀態，隨著新冠病毒在美國繼續傳播，全國各地醫院患者仍湧現，這些護士在調查前，仍不被允許返回工作崗位。
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