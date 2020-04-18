快訊

韓國瑜罷免案通過後馬上接到這通電話 網友：國民黨真的急了

賣劣質口罩到義大利 陸媒起底「愛寶達」是台企

沒N95拒絕進入新冠肺炎患者病房！10護士遭醫院停職

聯合新聞網 / 綜合報導
N95口罩。 聯合報系資料照
N95口罩。 聯合報系資料照

美國新冠肺炎疫情嚴峻，至今已經超過70萬人確診，而在加州聖塔莫尼卡市「聖約翰健康中心」(Providence Saint John's Health Center)裡頭有10名護理人員，因為要求在進入新冠肺炎患者病房治療的時候必須要有N95口罩，換來的卻是被醫院停職的消息。

綜合外媒報導，10名護理人員在4月9日時因為沒有N95口罩，向醫院表達拒絕進入新冠病毒患者病房因此被停職，醫院說他們沒有N95口罩，但其他護理人員卻都有拿到N95口罩，事實上，該院已經爆出有護理人員確診的例子。

醫院發言人帕特里夏（Patricia Aidem）在聲明中指出，按照CDC和WHO以及州指南，每位照顧新冠肺炎病患的護理人員都獲得了適當的個人防護用品，疾病預防控制中心當前的政策建議，治療新冠肺炎病患的護理人員應配戴N95或更高級別的口罩。

帕特里夏說，醫院N95口罩使用量增加，並開始消毒重複使用口罩，才有辦法提供口罩，而對於護士遭停職的事，為了保護員工隱私不方便發表評論。

對此，其中一名護士克萊恩(Jack Cline)則認為「我已經當了25年護士，我不需要CDC告訴我什麼時候需要用到N95，除非醫院提供，不然不會進入病房」，克萊恩也說，相信醫院擁有足夠的N95，但他們正在努力節省大量費用。

醫院的人力資源部目前正與這10名護士分別會面，可能會持續數週調查，但他們仍處於停職狀態，隨著新冠病毒在美國繼續傳播，全國各地醫院患者仍湧現，這些護士在調查前，仍不被允許返回工作崗位。

新冠肺炎 COVID-19 口罩

延伸閱讀

N95醫療口罩缺貨 日本厚勞省通知醫院重複使用

基層診所要紓困：2月至今政府僅提供1個醫生9片N95口罩

為何只有台灣會蒸口罩？ 台人曝雙重打擊「致命真相」

周日不要排隊買口罩！衛生所、藥局每周日停售口罩

相關新聞

病毒檢測為美復工前提 潘斯掛保證：各州都夠

美國總統川普16日宣布重啟美國經濟指導原則，授權州長自行決定開放時機與方式，但州長抱怨病毒測試的儲備量不足支應開放後的需...

陸方更新死亡人數 川普：仍遠低於真實

中共修正死亡病例數，並承認醫療機構漏報。美國總統川普17日表示，就算翻倍也還沒接近真實數字，中國大陸死亡人數遠高於美國，...

沒N95拒絕進入新冠肺炎患者病房！10護士遭醫院停職

美國新冠肺炎疫情嚴峻，至今已經超過70萬人確診，而在加州聖塔莫尼卡市「聖約翰健康中心」(Providence Saint John's Health Center)裡頭有10名護士，因為要求在進入新冠肺炎患者病房治療的時候必須要有N95口罩，但換來的卻是被醫院停職的消息。

疫情重挫農牧業 美政府推190億美元紓困

美國總統川普今天宣布一項規模達190億美元（約新台幣5709億元）的財務紓困方案，以協助農牧產業度過因實施防疫措施而產生...

見縫插針？美3州抗議禁足令 川普煽風：解放密西根州！

在三個由民主黨擔任州長的州，美國總統川普的保守派支持者違反禁足令，上街抗議防疫限制，川普周五(17日)在推特上連串發文公...

川普發布指引原則 美國5月重啟經濟

美國總統川普16日公布逐步解除經濟活動限制的指引原則，各州州長可分三階段逐步解除封鎖措施，並預料多達29州近期就能重新開放，瑞士與丹麥等歐洲國家也正醞釀鬆綁經濟限制措施，加上諸多企業準備復工、新冠肺炎病毒的新藥實驗也傳出好消息，激勵全球股市17日盤中大漲，美股早盤漲約400點。

五一「重啟美國」3階段復工 各州可自決

美國總統川普將全國復工日定在五月一日，設計三段開放進程，由各州州長決定實際日程與配套，並非一口氣全部開放。

美病毒檢測達極限最多15.8萬 專家：重啟經濟須達這數字

美國新聞網站Axios在17日報導，美國新冠病毒檢測能力已達到了極限，但一如公衛專家所提出的警告，若要重新開放經濟，美國...

失業人口攀升 川普卸責給「瘋婆子」及「愛哭鬼」

美國請領失業救濟人口在過去一個月達到2200萬人，對自詡拚經濟有成的總統川普連任大不利。川普17日推文將矛頭指向他口中的...

新冠肺炎疫情不止 料將躍居美國單週首要死因

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）在美國奪命人數節節攀升，上週不僅是紐約州與華府首要死因，在全美也是僅次...

川普唱獨角戲 G7各國維護世衛

七大工業國集團（G7）領導人16日召開新冠疫情爆發後第二次視像會議，商討抗疫應對措施。會後各自發表聲明，當中除了美國對世衛（WHO）態度強硬以外，其他成員國都唱反調支持世衛。

眾院民主黨團草擬紓困新案 每月發2000元至少半年

在聯邦政府發放疫情紓困現金給美國民眾之後，現在眾院民主黨團正在研擬當中的新版紓困草案，將進一步擴大紓困金的發放時間與金額，為美國經濟可能陷入長期蕭條，預做準備。

熱門新聞

影／恆星在黑洞旁跳舞！愛因斯坦再度被證實是對的

國際油價持續暴跌！美國原油期貨跌逾7% 創逾18年新低

迦納黑人「抬棺舞」爆紅 背後藏19歲非洲少年創業故事

紐時：中國大外宣掀反彈 損習近平國際地位

失業人口攀升 川普卸責給「瘋婆子」及「愛哭鬼」

G7不幫美力挺世衛 抨擊川普防疫當頭斷炊添亂

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。