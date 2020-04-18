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病毒檢測為美復工前提 潘斯掛保證：各州都夠

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導

美國總統川普16日宣布重啟美國經濟指導原則，授權州長自行決定開放時機與方式，但州長抱怨病毒測試的儲備量不足支應開放後的需求。美國副總統潘斯17日在白宮記者會掛保證，各州都已足量，能進入其經濟重新開放計畫的第一階段。

白宮將全國復工日定在5月1日，設三段開放進程，在開放進程中，須密切注意疫情變化，需要大量的病毒檢測試劑與檢驗能量，才能確保在逐步放寬社交距離時，沒有發生病毒傳播。

川普說授權州長自行決定，卻在17日推特上支持密西根、明尼蘇達與維吉尼亞州的抗議人士，抗議人士近幾日不顧居家避疫規定，上街抗議要求州長趕快宣布復工復學。

川普在記者會表示，他當然想開放，但須以安全為前提；有關測試能量，川普說，如今可用病毒測試總量將近60萬個，未來每周還會生產1000萬個，另外，聯邦政府近日內將把550萬組快篩試劑分配到各州，川普表示，病毒測試能量充足，州長們要負責的是落實。

潘斯在記者會說明，若各州願意，今天就有足夠的量，讓各州可開啟第一階段開放計畫。

川普則解釋，他之所以推文，是因為他認為有些州實在太過嚴格，且他認為維吉尼亞州的抗議活動是有道理的，因維吉尼亞州最近簽署攸關槍枝管制的法律，限制購買，有違憲法第二修正案保證的精神。

川普 記者會 潘斯

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