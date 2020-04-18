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陸方更新死亡人數 川普：仍遠低於真實

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導

中共修正死亡病例數，並承認醫療機構漏報。美國總統川普17日表示，就算翻倍也還沒接近真實數字，中國大陸死亡人數遠高於美國，一定是世界上最多，他並指，事實就是事實，暗指中國大陸「悲慘」。

川普提到，在對抗疫情過程中，世界衛生組織無法介入、國際專家無法進入中國大陸實地調查，中國大陸也沒報告正在發生的事情，川普說，「我對中國不滿」。

最早發現病毒、現已解除封城的武漢市疫情防控指揮部17日宣布「修正」新冠肺炎死亡人數，新增1290人，從2579人修正為3869人，並承認醫療機構有遲報、漏報、誤報病例的事實。

川普17日上午在推特表示，「它（指真實的數字）遠高於此，遠高於美國、甚至還沒接近（真實）」。

川普主持傍晚的疫情說明記者會時，有記者詢問川普對中國大陸更新統計數字的看法。川普表示，中國大陸這麼大，內部問題一大堆，因此全球死亡人數統計一定是中國大陸最高。

川普說，今天公布數字，僅限武漢，卻不談其他地方；但事實就是事實，這是悲慘的狀態。

對於記者詢問有盟國倡議剝奪中國大陸的奧運主辦權作為懲罰，川普並未回應。

川普 疫情

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