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見縫插針？美3州抗議禁足令 川普煽風：解放密西根州！

聯合報 / 編譯田思怡／即時報導
密西根州保守派團體15日抗議該州禁足令，並高舉挺川普標語。路透
密西根州保守派團體15日抗議該州禁足令，並高舉挺川普標語。路透

在三個由民主黨擔任州長的州，美國總統川普的保守派支持者違反禁足令，上街抗議防疫限制，川普周五（17日）在推特上連串發文公開力挺，川普用全英文大寫推文：「解放密西根州！」、「解放明尼蘇達州！」、「解放維吉尼亞州，救救你們的憲法第二條修正條文。它被圍困了！」

密西根州和明尼蘇達州的民主黨州長為了防疫採取保持社交距離政策，關閉商店和學校，迫使民眾待在家中。本周稍早由保守派團體發起的抗議活動，1000多名抗議分子開車上街，圍堵密州首府蘭辛。其他未開車的抗議者揮舞支持川普和抗議女州長惠特默(Gretchen Whitmer)的標語，並高呼口號「把她關起來」。

紐約時報報導，川普的推文是他鼓動抗議者的鮮明例子。川普前一天才宣布讓各州州長決定逐步解除禁足令的時程，轉眼又見縫插針，發文搞破壞。

在明尼蘇達州聖保羅市，一個自稱「解放明尼蘇達州」的團體，17日違反居家避疫令，結集數百人在州長華爾茲(Tim Walz)家門口抗議。

維吉尼亞州也有抗議禁足令的活動。一名抗議者說：「我們健康的人要出門，要做生意。我們要繼續生活，現在是時候了。」

川普在福斯新聞台報導明尼蘇達州和其他地區的抗議活動後推文。華盛頓州州長英斯利（Jay Inslee）表示，川普的推文可能助長暴力並導致疫情升高。

密西根州、明尼蘇達州和維吉尼亞州都是2016年總統大選的關鍵搖擺州，川普贏得密西根州藍領階級的支持，是他贏得白宮寶座的關鍵，而這次疫情導致過去四周美國有2200萬人首次申請失業救濟金，其中密西根州是因禁足令失業最多的州之一，不難想像川普會藉此機會爭取該州選民的支持。

川普 疫情 民主黨

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