川普唱獨角戲 G7各國維護世衛

七大工業國集團（G7）領導人16日召開新冠疫情爆發後第二次視像會議，商討抗疫應對措施。會後各自發表聲明，當中除了美國對世衛（WHO）態度強硬以外，其他成員國都唱反調支持世衛。

G7成員國包括美國、德國丶加拿大丶法國丶英國、意大利及日本，美國現為輪值主席國，會議由總統川普主持。

白宮會後發表聲明指出，與會領袖認識到七國每年向世衛提供超過10億美元，會議重點討論世衛缺乏透明度及長期管理不善，G7領導人要求對世衛進行審視並全面改革。

梅克爾「全力支持」世衛

然而，其余大部分成員國的會後聲明中，關於世衛的措辭並未如美國強烈，甚至反過來肯定世衛角色重要。

德國總理梅克爾在會後透過發言人表明「全力支持」世衛，強調各國要采取強而有力且互相協作的應對方式，才能挺過新冠疫情的危機。

法國總統馬克宏指出，國際社會應共同合作和協調，而世衛必須擔起「中心角色」。

意大利外相稱，該國致力於鞏固全球公共衛生治理，而世衛「發揮著重要的領導作用」。

加拿大總理杜魯道稱，國際間需要進行協調，而世衛是合作和協調中重要的部分，「我們承認有些質疑，但在難關中保持協作也很重要」。

英國外相藍韜文（Dominic Raab）代替正在休養的首相約翰遜出席會議，他強調國際協調的重要性，並稱需要深入了解和審查疫情，檢討教訓。

日本首相安倍晉三的發言人，拒絕透露安倍在會上對世衛改革的評論，稱其發言是「外交上的交流」。

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意國擬向世衛增撥款

同一天，德國丶法國和意大利外長進行視像會議，會後聲明同樣強調世衛的重要性，意大利更考慮增撥資源資助世衞研發疫苗。

長期以來，美國是世衛最大捐助國，去年撥款約4億美元。近期在新冠疫情中，川普指摘世衛偏袒中國，應對疫情上「未能履行其基本職責」，4月14日宣布美國政府暫停向世衛提供資金。

世衛秘書長譚德塞對此表示遺憾，聯合國秘書長古特雷斯稱現在不是削減世衛資源的時候。歐盟則表示關注事件，並承諾會在關鍵時刻支持世衛。

針對川普的決定，德國外長馬斯（Heiko Maas）批評，現時削減對世衞資助等同「把機師拋出機外」。

李澄欣/張慈（美聯社/路透社）

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