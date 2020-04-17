眾院民主黨團草擬紓困新案 每月發2000元至少半年

在聯邦政府發放疫情紓困現金給美國民眾之後，現在眾院民主黨團正在研擬當中的新版紓困草案，將進一步擴大紓困金的發放時間與金額，為美國經濟可能陷入長期蕭條，預做準備。

俄亥俄州民主黨聯邦眾議員萊恩(Tim Ryan)、加州民主黨聯邦眾議員羅康納(Ro Khanna)日前共同提出「民眾應急用金法案」(Emergency Money for the People Act)，法案中規定年滿16歲的美國公民如果年收入在13萬元以下，將可每月領取聯邦政府發放2000元紓困現金，領取期限至少半年，或者持續領到美國失業率改善到疫情爆發前的水準為止。

根據這項草案，夫妻合計年收入在26萬元以下的家庭，撫養每名兒女將可多領500元，領取上限為三名孩童。

對於提出新版紓困方案的動機，羅康納說：「單次發放1200元支票，其實是不夠的。」他表示，病毒大流行的經濟危機期間，美國民眾需要「足以支撐生活的財源」，才有辦法活下來渡過難關，並且保持健康，在疫情結束後回到工作崗位。

新聞網站「商業內幕」(Business Insider)報導，民主黨籍眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)日前在一場會議上，對眾院民主黨團成員表示，這項草擬中的新版紓困法案總計金額可能超過1兆元，其中將包括直接發放紓困現金給美國人民。

川普總統曾在白宮的疫情簡報會上表示，接下來可能會有「第二波」紓困現金支票。川普當時在記者會上說道：「我們很有可能會有第二波的支票發放。」他指出：「目前正在審慎研議中。」

由國稅局(Internal Revenue Service)負責發放的1200元單次發放紓困現金，最近幾天已經陸續存入納稅人銀行戶頭。這是規模2兆餘元的疫情紓困案中的配套措施。