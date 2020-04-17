美前副總統白登批川普：抗疫愛發脾氣 未安撫民心

幾乎肯定成為民主黨總統候選人的前副總統白登(Joe Biden)15日晚一改溫馴的語調，嚴詞批評川普總統面對新冠肺炎危機「耍脾氣」，未能同情受疫情拖垮經濟影響的人民；這是白登參選以來，對川普處置疫情最嚴厲的批評。

白登呼籲川普改變策略，改變毒舌抨擊，為國家訂定更佳典範，並善用總統職權動員聯邦政府抗疫。

白登透過線上市民大會，與糧食和運輸員工對談時說：「他喜歡自詡為戰時總統，那麼他必須挺身而出並做得像樣，而非斥責媒體數小時，而人們相繼逝世。」白登暗諷川普常在例行簡報大罵白宮記者。

他接著說：「你的朋友和同事倒臥病榻，親友鄰居來日無多，而川普卻就職權鬧脾氣，說他是老大，我們聽過他關懷受創民眾嗎？我們看到他任何體恤從傷痛中復原者的情況嗎？後者不僅是經濟面，還有實際面和情緒層次。我不認為，這是身為總統的適切行為。」

白登與川普上周通電話約15分鐘，兩人均表示那是誠懇的談話，白登提供動用聯邦援助的意見。

即便白登批評川普，仍不忘提出建設性意見，如呼籲川普全面啟用「國防生產法」(Defense Production Act)，並透過「美國職業安全與健康管理局」(OSHA)保護員工。

白登說：「我只希望總統學到教訓，我們都會犯錯；學會教訓，並改變他過去6個多月來的所作所為。」

他說：「總統的兩小時記者會讓我抓狂，領袖應該釋出團結訊息；美國人正逢危機時期，領導階層必須挺身而出，人人盡己之責，總統善用職權，但他只會言語霸凌。」

對於川普堅持不遵守在公眾場合配戴口罩的抗疫指南，白登自稱一踏出家門就會戴上口罩，或是當有職員在他位於威明頓(Wilmington)的家中地下室操作電視錄影棚時，也會配戴口罩。