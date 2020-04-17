員工超過1萬人 美國國會重啟比想像中難

美國國會擁有超過500名聯邦參議員和眾議員，還有超過1萬3000名幕僚；但要在新冠肺炎疫情趨緩重啟運作，恐怕比一般公司還要困難。

一般企業員工都住在公司不遠處，但國會的狀況更像是大學校園。不僅每天有超過1萬人進出，人員分散在七個辦公大樓的委員會，還有國會警察總部、國會圖書館和等空間內。遊客最多的春季，每天更有超過1萬5000人參觀。

100名參議員和425名眾議員齊聚一堂進行投票，這樣最基本的工作，就已違反聯邦政府10人以下聚會的禁令。

民主黨籍眾院議長波洛西(Nancy Pelosi，加州)就說：「民眾認為我們可以用Zoom開會，Zoom是中資公司，有資訊安全一律，沒有想像中那麼容易。」

眾院民主黨領袖侯耶爾(Steny Hoyer)負責議程安排，他表示必須找時間彌補休會，而不是按照原本的星期一至星期四的正常工作形態。他表示：「當大家回到國會，必須因應工作調整時間。議員待在家以及和選民接觸的時間會更少。」

雖然部分委員會主席透過電話會議和其餘成員溝通，但目前禁止以遠端模式召開正式的聽證會，和進行法案表；因此參議員和眾議員以及旗下幕僚，終究得回到國會，針對法案進行協商。侯耶爾表示，除非公衛單位表示安全，否則議員不會進入。

若是在疫情尚未穩定的狀況下開會，許多議員必須每周通勤；也有議員一同在華府附近租屋，可能成為病毒散播者。共和黨籍聯邦眾議員迪馬里（Mario Diaz- Balart，佛羅里達州）就說：「我比較擔心議員把病毒帶回各自的選區。」

目前議員除了希望疫情和疫苗有所進展，也別無辦法，侯耶爾表示：「我們需要為美國人民完成工作。」

華府市長包瑟(Muriel E. Bowser)15日延長非必要商家不得營業的緊急命令，至少得等到5月15日。