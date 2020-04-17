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外籍醫護持工作簽「戰疫」若病故 家屬恐遭遣返

世界日報 / 記者顏伶如／綜合報導

早在新冠病毒疫情爆發之前，美國由於醫療系統出現「醫師荒」的人力短缺窘境，多年來仰賴持工作簽證的外籍醫師支援；如今病毒大流行，美國醫療系統負荷沉重，某些外籍醫師在第一線積極抗疫的同時，還要煩惱簽證延簽，少數外籍醫師更擔心，萬一自己因為工作不幸染疫身亡，家屬是否會因此遭到遣返。

現已獲得美國永久居留權、先前持工作簽證在美國行醫的田納西州巴拉德醫療中心(Ballad Health)副總裁兼醫療長瓦希斯特(Amit Vashist)在「商業內幕」(Business Insider)新聞網站指出，移民機關應該採取必要措施，讓目前在美國醫療系統服務、正在對抗疫情的外籍醫療人員能夠安心。

瓦希斯特說，新型冠狀病毒有著高度致命性，對於曝露於病毒之下的第一線醫護人員來說，風險特別高。

他指出：「但願不要有悲劇發生，可是如果身為簽證持有人(primary visa holder)的外國醫師不幸感染病毒而死亡，這名醫師的家屬可能因此被迫必須離開美國，或者面臨遣返下場。」

他表示，與新冠病毒的對抗宛如與「隱形敵人」的一場戰爭，對於在美國軍隊服役的軍人來說，如果戰死沙場，身後遺留家屬會有國家照顧，「外籍醫師不應該在這種時候還要為簽證問題以及萬一自己遇難家屬將何去何從等問題而憂慮。」

美國國籍暨移民局(US Citizenship and Immigration Services)規定，某些情況下，簽證持有人倘若亡故，家屬可以提請維持簽證資格的訴願，但這些申請案並不保證一定過關，是否核准由美國政府全權決定。

簽證 醫師

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