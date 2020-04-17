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美媒又扯毒源 環時：為川普助選

世界日報 / 中國新聞組／北京17日電

美媒引述消息人士稱，美國政府懷疑新冠病毒是武漢病毒研究所意外洩漏，美國總統川普表示正在徹查。對此，中國外交部發言人趙立回應稱，這應交由科學家和醫學專家去研究。官媒環球時報總編輯胡錫進則懷疑消息是美媒憑空編造，目的是為川普競選連任助攻。

法廣報導，美國福斯新聞在周三援引「多名消息人士」的話報導稱，越來越多的聲音認為，新冠病毒源自武漢一家實驗室，並非用作生化武器，而是中國希望證明其識別和抵抗病毒的努力可媲美或超越美國的行動之一。消息認為，武漢實驗室進行病毒學實驗，由於安全標準不嚴，導致有人被感染，並在附近一家野生動物市場傳開。

福斯新聞援引其中一名消息人士的話說，這可能是「歷來代價最大的政府掩蓋行動」。消息人士稱，中國政府曾說源頭是華南海鮮市場，後來又宣傳說病毒源頭可能是美國和義大利，這都是為了轉移視線。而在周三的白宮新冠病毒疫情記者會上，川普對此表示，美國政府正在對所發生的「這個可怕的局面」進行一項非常徹底的調查。

趙立堅於4月16日舉行例行記者會時回應稱，關於新冠病毒源頭和傳播途徑問題，中方立場是明確的，始終認為這是一個科學問題，應該交由科學家和醫學專家去研究。世界衛生組織負責人已經多次表示，沒有任何證據表明新冠病毒是在實驗室產生；世界上很多知名醫學專家也都認為所謂實驗室洩露等說法毫無科學依據。

胡錫進則發文表示，美媒有關新冠病毒源自武漢病毒所的報導，連信息源都不敢說，他有理由懷疑，這個消息是該媒體憑空編造，這是他們對美國川普總統競選連任助攻的一個特別行動。

胡錫進稱，「美國福斯新聞援引『匿名消息源』悍然宣稱新冠病毒來源於武漢病毒實驗室的洩漏，該機構的記者還在白宮簡報會上就此向川普總統提問，後者不置可否，這樣的『雙簧』推動了這一指控在國際媒體上的傳播。」他指出，福斯新聞是美國媒體中，最堅決維護川普的「媒體禁衛軍」。

另對於美國稱中國在新疆進行小規模核試，趙立堅表示，美方對中國的指責完全是捕風捉影、子虛烏有、不值一駁。反觀美國近年來在軍控和防擴散領域奉行美國優先，一再毀約退群，倒行逆施不斷，奉勸美方反躬自省，停止對其他國家說三道四。

川普 武漢 福斯

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