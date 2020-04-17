「居家令比病毒更壞」 民眾嗆暴政、共和黨大咖喊解禁

川普總統在疫情仍緊繃之際，致力加速重啟美國經濟，已獲得許多共和黨盟友支持；共和黨聯邦參議員甘迺迪(John Kennedy，路易斯安納州)甚至表示，就算新冠病毒會加速擴散，也要重啟經濟活動。

共和黨主流人士表示，新冠肺炎造成的經濟停滯的情況不能持續；許多州已出現民眾無視保持社交距離的規定，紛至州議會抗議，要求放寬限制，指居家避疫令是「暴政，比病毒更壞。」

曾被川普總統轉發推文的聯邦參議員甘迺迪，15日晚間接受福斯新聞網(Fox News)專訪時說，保持社交距離雖然會減緩病毒傳播，但卻造成巨大經濟損失，付出如此代價並不值得，還可能讓美國經濟瀕臨瓦解。

包括甘迺迪在內的共和黨國會議員，近來頻頻呼籲疫情爆發後的封鎖措施，應該開始解禁。力挺川普的聯邦參議員圖米(Pat Toomey，賓州)也說：「是時候開始對話並想辦法了。」

復甦經濟的努力受到大企業家利益、宗教自由和保守派與小政府活躍人士影響，部分人士甚至直接打電話遊說川普，但公衛生專家頻警告，太早解除居家避疫可能造成嚴重後果。

甘迺迪也在「卡爾森今夜秀」(Tucker Carlson Tonight)接受主持人卡爾森(Tucker Carlson)訪問時說，封鎖措施雖然讓病毒傳播減緩，但並未完全停止傳染，病毒仍持續散布，整個過程中付出的經濟代價，十分慘重。

「我們一定要重啟經濟才行，如果現在不做，美國經濟就會瓦解。倘若美國經濟崩盤，世界經濟也將隨之倒塌。」甘迺迪並舉例說，「明明想要搶救村莊，卻放了把火導致整個村子燒光，是很愚昧的作法，這是殘酷的事實。」

對於重新開放商業活動的風險，甘迺迪說：「結束封閉之後，病毒將會加速擴散，這是事實，美國民眾都了解。」

保守派組織「FreedomWorks」每周與眾院成員舉辦虛擬市民大會，激起數千名支持者力挺重啟經濟的努力。

在密西根、北卡羅來納、俄亥俄、猶他、懷俄明和維吉尼亞等州，已有抗議者頭戴「讓美國再度偉大」帽子，高舉支持川普總統，以及「停止居家避疫」和「反對過分隔離」的標語；密州的抗議組織者「密州保守派聯盟」與「密州川普共和黨人」和「婦女支持川普」等組織配合，指居家避疫令是暴政。