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悲慘密西根…「我認識的人幾乎都失業」

世界日報 / 編譯林育正／綜合16日電
密西根州民主黨籍州長葛瑞琴‧惠特默最新決定延長居家避疫令至4月30日，引來反對聲浪。(美聯社)
密西根州民主黨籍州長葛瑞琴‧惠特默最新決定延長居家避疫令至4月30日，引來反對聲浪。(美聯社)

受到新冠肺炎疫情衝擊，全美申請失業救濟的人數三周累積已超過2200萬人；密西根州長葛瑞琴‧惠特默(Gretchen Whitmer)下令關閉商家，但也讓超過100萬人斷炊，不得不向政府求援。

「我認識的人幾乎都失業了，或一周只零星工作幾個小時。」在密西根州經營鋁工廠，供貨給福特汽車的強森(Charles Johnson)談到自己的銀行存款時說，「所剩不多了。」

密西根州約一千萬人口，就有超過百萬人失業，將近四分之ㄧ的勞動人口申請失業補助；10多年前密西根的經濟就曾遭蕭條衝擊，導致許多勞工失業甚至無家可歸。

但復甦來得緩慢，福利遭刪減，工廠並沒有如期增聘人員；一波未平，新冠疫情又讓密西根州必須面對另ㄧ波大蕭條。

密西根公共政策聯盟執行長吉爾達·雅各布(Gilda Z. Jacobs)表示：「疫情爆發前，就有許多家庭生活非常掙扎，現在情況更糟。」

民眾對政府的不滿也隨之爆發，許多人在15日戴著「讓美國再次偉大」的帽子，走上首府蘭辛市(Lansing)的州議會大廈，大喊要把州長惠特默「關起來」，高呼解除「居家避疫」。

但惠特默表示，重啟經濟將「危害人民性命」。

4年前川普或得經濟困頓民眾的支持，拿下密西根州；但日後通用汽車和美國鋼鐵關閉當地工廠，川普的貿易政策和關稅，卻讓經濟持續衰退。

就連共和黨策士達爾諾伊(Dennis Darnoi)都說：「總統有很大的問題，他將失去選票。」

新冠肺炎疫情在全美造成2200萬人失業，密西根慘遭重創，截至11日有21萬9000人首次申請失業補助；因為汽車產業為當地經濟命脈，情況預計還會更糟。

密西根大學經濟學家艾瑞里克(Gabriel Ehrlich)表示，當地失業率可能超過10年前的蕭條，將持續攀升至5月。他說：「其實整體來看，密西根之前的狀況，已經比很多州還好了，但沒有人預料會是這樣的程度。」

在未來18個月，當地稅收預計將減少70億元，日前全國2兆的紓困案仍不足夠。密西根州聯邦眾議員黛比‧丁格爾(Debbie Dingell)直言：「州政府需要更多資金。」

失業 疫情

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