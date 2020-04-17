五要點掌握川普解封美國的指導原則

美國總統川普周四（16日）提出重啟美國經濟活動的指導方針，整理五大要點如下：

● 14天內確診病例數呈現減少趨勢

準備重新開放的州，必須在重啟之前的14天之中，新冠病毒感染新增案例呈現減少走勢，亦即將案例數的成長曲線壓平。或者是，增加檢測量能。

● 各州負責測試與追蹤

測試與追蹤是各州要負起的核心責任，一份清單列出州政府的準備責任，包括：須有能力快速建立安全有效率的檢測站，要追蹤確診者，留意篩出無症狀感染者……等。

● 第一階段開放餐館、健身房、電影院

指導方針建議此階段學校和托兒所依舊關閉，人們應保持社交距離。餐館、健身房、電影院等行業可在第一階段重開，不過一定要嚴格遵守社交距離的規定。

● 第二階段旅行禁令鬆綁

第一階段中，若再有14天內疫情趨緩的情況，可規規劃進入第二階段。此時非必要不要旅行的禁令可放寛，學校和年輕人活動可以恢復，酒吧縮減站立區後可重開。較大型的場地如運動場、宗教集會場所，採行適當的社交距離後，可以營運。

● 第三階段各行業工作場所員工數可復原

又再有14天確診人數下降後，來到第三階段。企業工作場合的員工數不再受限，可以造訪老人安養院，大型場所仍需執行社交距離限制。