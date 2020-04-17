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美國多個州停課 成為十八年來首個沒有校園槍擊案的3月

香港01 / 撰文：李福源
美國校園自3月以來陸續停課，成為首個沒有發生校園槍擊事件的3月。美聯社
美國校園自3月以來陸續停課，成為首個沒有發生校園槍擊事件的3月。美聯社

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，美國多個州份自3月中陸續宣布停課以阻止病毒擴散，但「意外收穫」是有關措施同時造就了自2002年以來，當地首個沒有發生校園槍擊案的3月。

《華盛頓郵報》（Washington Post）記者克林科（Robert Klemko）周一（13日）在Twitter上稱：「上個月（3月）是美國自2002年以來首個沒有發生校園槍擊事件的3月。」

哥倫比亞廣播公司新聞頻道（CBS News）周二（14日）亦引述國家校園安全中心（National School Safety Center）及國家校園安全保護局（National School Safety and Security Services）的消息稱，自2002年3月開始，每年3月均發生涉及校園槍擊的事件，當年一名13歲學生帶着一把槍與一張射殺名單回校，幸在開槍前被學校職員所制服。

全美槍械銷量創新高

不過，美國「反對非法槍支市長協會」（Everytown for Gun Safety）指出，其實今年3月全美有7宗涉及槍械的事件發生在校園內，其中4宗屬走火，一宗為有人在高中的足球場開槍，另2宗發生在大學範圍，但全都沒有牽涉學生。

雖然校園槍擊案大減，但全美的槍械銷售量卻創新高；一位槍店經理透露，近期客人愈來愈多，大部分都聲稱買槍主因是希望在隔離期間自保。有意見認為，鑑於槍械銷售量激增，重新開學後，學生或面對更大的危險，校園槍擊案也可能增加。

薩爾瓦多連續2日無謀殺案

另外，中美洲國家薩爾瓦多（El Salvador）自3月以來兇殺案數字大幅下降，當局表示，謀殺案從2月的114宗下降至3月的65宗，且連續兩日沒有發生謀殺案，「這是我們記憶中的首次」。

報道指出，該國因應疫情自3月中進入緊急狀態，當局下令民眾禁足30日，多個幫派亦「積極響應」，採取威脅甚至毆打等方式強迫市民遵守隔離令，有幫派更拍片警告，片中人違宵禁令偷偷外出，結果遭蒙面人暴打；另有語帶威脅的語音訊息稱：「我們不想在街上看見任何人，如果你要外出，最好只是去商店買東西且戴上口罩。」

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文章授權轉載自《香港01》

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