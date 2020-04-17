川普宣布全國復工指南 要恢復日常生活得過三關

美國政府統計，最近請領失業救濟人數為520萬人，已有2200萬人因疫情丟了飯碗。美國總統川普稱日增新增病例數已過高峰，將全國復工日定在5月1日，設三段開放進程，交由各州州長決定實際日程與配套，「不是一下子就開放，他們自行決定」。

川普16日宣布全國復工指南，將疫情發展分為三階段，並有相應的開放限制，川普表示，不是一下子全國全部開放，州長要自行決定，若他們覺得狀況很好，也可以明天就開放。

川普說，各州在逐步開放的過程中，必須確保病毒測試能量與醫材充足。

新冠肺炎工作小組成員博斯（Deborah Birx）以投影片一一介紹三階段開放的建議指南，並設下「進階門檻」，博斯說，根據美國疾病防治中心（CDC）的統計數據，追蹤病例數、確診數、流感類患者與併發症患者統計，都必須連續14天均下降，才算達到門檻。每個階段均是如此，但每個州要在每個階段維持多久，由各州自行決定。

第一階段仍鼓勵民眾遠距工作，關閉學校，餐廳、健身房、體育和教會活動可在嚴格保持人跟人之間距離下重開，但酒吧仍須關閉，且限制聚會活動在10人以下。

第二階段開放學校和日托中心，對於老年人與慢性病等高風險族群，仍因避免到人潮聚集之處，避免造成感染；聚會活動可以放寬到50人。第三階段，高風險族群可恢復社交活動，電影院和酒吧等密閉空間，可在保持人和人距離下重開。

全國過敏和傳染病研究所（NIAID）所長佛奇（Anthony Fauci）說，要隨時注意是否有區域出現疫情回升現象，一旦回升就要放緩開放步調；川普說，下一階段的工作是嚴密監控全國各點，快速找到疫情爆發點，迅速撲滅。他也告訴州長，除了現行的病毒檢測方式，接下來還會有更快更好的檢測方式，可以再提高各州的能量。

「為了對抗疫情，我們進行了二戰以來最大的全國動員」，川普表示，而如今不止是他，美國國民和各州州長都想要趕快恢復到正常生活，前提是安全開放。