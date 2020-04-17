道瓊期指大漲逾900點 川普宣布分階段重啟經濟

美股期指因抗疫有成以及政府為嘗試恢復經濟制定步驟，在亞洲開盤後強彈。道瓊工業指數期指漲幅拉大超過900點，標普500期指漲3.4%。

美國總統川普在盤後公布逐步解除經濟活動限制的指導原則，據此，州及雇主可斟酌四周內撤回大部分保持社交距離的疫情防控措施。

美股盤後也利多頻傳。波音宣布下周商用飛機製造將要復工，股價盤後大漲7%，吉利德的新冠肺炎試驗用藥瑞德西韋再傳有效股價飆14%。

瑞德西韋傳出在芝加哥醫院成功幫助病患縮短住院時間。投資公司Creative Planning投資長Peter Mallouk表示，投資人現在對與新冠疫情有關的好消息十分敏感，儘管目前還不能說瑞德西韋的療效有多大，市場還是努力消化此一利多。

Mallouk說：「市場要能持久穩定走高，就是必須要讓大家看到這條道路。」只有在治療能夠顯著改善死亡率，或是疫苗出現，疫情的緊張才能真正緩解下來。