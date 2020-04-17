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川普發布解封指導原則 允許部分州一個月內重新開放

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
川普在白宮對記者說：「我們將開放我們的國家。我們必須這麼做。」美聯社
川普在白宮對記者說：「我們將開放我們的國家。我們必須這麼做。」美聯社

美國總統川普公布逐步解除經濟活動限制的指導原則，據此，州及雇主可斟酌四周內撤回大部分保持社交距離疫情防控措施。

儘管美國已有超過65萬人感染新冠病毒，逾3.1萬人死亡，川普仍一直迫不及待地想讓美國人復工復課。他在周四向各州長簡說名為「重新開放美國」的指導原則。

「我們可以開闢這場戰爭的下一條戰線了，」川普在白宮對記者說：「我們將開放我們的國家。我們必須這麼做。」

這份指導原則建議各州，若新冠病例數呈現兩周下降趨勢，就可以開始分三個階段讓工作和社交恢復到接近正常的狀態。指引中主張，應在病例數再呈現兩周下滑後，才可從一個階段進入下一階段，若病例數反彈，則可能意味要重新實施部分或全部限制措施。

根據這份指導原則，學校、日托和酒吧不應在第二階段之前重新開放，而餐館、電影院和運動場館可以在實施了「嚴格的保持社交距離措施」的情況下在第一階段開放。

●責任交給州長

這份指導原則將重新開放經濟的大部分責任交給州長，呼籲各州建立「安全、有效的排查和檢測場所」，確保針對病毒進行「哨點監測」，「迅速而獨立地」供應防護設備、醫療設備和醫院接診能力。

儘管商界領袖和國會議員敦促川普在嘗試重新開放經濟前確保實現廣泛的病毒檢測能力，但白宮周四發布的指導意見沒有提及此事。

已經顯示病例數出現兩周下降的州，或許很快就能夠進入重啟第一階段。目前尚不清楚有多少州能夠展現出這種趨勢，或能如此迅速地重新開放。若病例數連續兩周下降，他們可能就能夠進入第二階段，假設病例數又出現兩周下降，而沒有反彈，就可以進入第三階段。

●對雇主的建議

川普在周四電話會議上對州長說，一些州將能夠在5月1日前重新開放，這是聯邦關於保持社交距離的指引到期的日子。

根據指導原則，在每個階段，要逐步放鬆保持社交距離的措施，直到雇主最終可以「不受限制地安排人手」。

指導原則建議雇主制定並實施保持社交距離的方案，在工作場所測試員工體溫，檢測病毒，加強衛生條件和做好消毒工作。指導原則還建議雇主要求「有症狀的」員工獲得醫生許可後方可復工。

社交距離 川普 疫情

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