川普主持G7領袖會議 討論重建「值得信賴的供應鏈」

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國總統川普。本報資料照片。華盛頓記者張文馨／攝影
美國總統川普。本報資料照片。華盛頓記者張文馨／攝影

美國白宮表示，美國總統川普16日上午主持七大工業國（G7）領袖的視訊會議，討論合作重建健康、安全和繁榮。

白宮轉述，七國（英國、加拿大、法國、美國、德國、日本與義大利）領導人均同意，要合作對抗世界公衛危機，呼籲存在長期問題的世界衛生組織（WHO）進行改革；另外，G7會議也同意，將責成部會首長一起合作，重建經濟與值得信賴的供應鏈體系。

川普14日宣布美國停止贊助WHO，並給予60天到90天的評估期，考慮是否永久中斷；對WHO怒氣未減，川普連日批評其在疫情處理過程中，以中國大陸為中心，對待美國非常不公平，川普的白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）也批WHO「雙手沾滿鮮血」。

距離上次的G7領袖會議，剛好一個月，上回也是討論聯合對抗新冠肺炎疫情大流行。白宮表示，G7領袖在此次會議中，花了不少時間討論WHO的問題，G7每年捐助WHO超過10億美元，但WHO在處理疫情過程中缺乏透明度且管理不善，領袖們呼籲WHO通盤檢討，進行改革。

另外，G7領導人討論，將公開共享疫情大流行的所有數據與研究成果；在疫情趨緩後，G7領袖和行政團隊將合作推動經濟復甦，且七大工業國將在更有韌性的公共衛生系統和值得信賴的供應鏈基礎上，重建經濟。

WHO G7 疫情

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