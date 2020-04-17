美失業人數再增520萬

經濟日報 / 編譯湯淑君／綜合外電

美國上周首次申領失業救濟金人數再增逾520萬人，使過去一個月來的請領人數突破2,000萬大關，凸顯全國各地為對抗新冠肺炎疫情實施的居家避疫措施，持續造成工作大量流失。

美國勞工部16日公布，在4月11日止的當周，又有524.5萬人初次申領失業救濟金，略少於彭博資訊訪調經濟學家預估的550萬人，但經濟學家認為，原因可能是復活節假期使一些人延後申請，這個數據未來幾周可能再度暴增。

上周初領失業救濟人數較前一周的661.5萬人（比初估的662萬人小幅修正）明顯降低，但仍顯示就業市場持續受重創。

過去四周初領失業救濟金總數超過2,200萬人，把金融海嘯結束後增加的就業人數（約2,150萬人）一筆勾銷。

美股三大指數16日早盤在平盤附近震盪，因投資人消化最新就業數據、以及等待白宮公布復工準則。

根據最新數據推估，美國目前失業率至少在17%上下，遠高於十年前大衰退過後的10%，顯示受商業活動停擺影響的絕不只是餐廳、飯店這些首當其衝行業。

止於4月4日當周的連續申領人數達1,200萬人，創新高，且比前一周暴增453萬人。連續申領數據比初次申領數據落後一周。

每周申領失業救濟人數是衡量經濟健康度最及時的數據，因此備受關注，分析師從中觀察經濟景氣下沉的深度、裁員潮是否減緩、經濟復甦何時展開的蛛絲馬跡。

賓州Naroff Economics首席經濟學家諾洛夫說：「 經濟景氣下沉速度令人喘不過氣。儘管重啟經濟初期會見到回升，但復甦力道多強、持續多久，仍混沌不明。」

高盛經濟學家畢格斯認為，未來數周的申領失業救濟金人數仍會居高不下，反映更多企業裁員。高盛估計，5月底前，初領人數還會再增2,000萬人，之後可望降到與前幾波衰退相符的水平。

失業率 高盛

延伸閱讀

美股道瓊早盤下挫逾200點 投資人消化企業財報

疫情衝擊 香港96%零售店虧損

美銀、高盛、花旗 獲利大衰退

押寶法說會？外資鉅額買台積電 驚見305元高價

相關新聞

國會技術拖延人事案 川普嗆休會

對行政部門多項人事任命案在參議院卡關，美國總統川普十五日表示，不惜援引憲法賦予總統權限，讓參、眾兩院直接休會，以便讓部會...

美失業人數再增520萬

美國上周首次申領失業救濟金人數再增逾520萬人，使過去一個月來的請領人數突破2,000萬大關，凸顯全國各地為對抗新冠肺炎疫情實施的居家避疫措施，持續造成工作大量流失。

川普主持G7領袖會議 討論重建「值得信賴的供應鏈」

美國白宮表示，美國總統川普16日上午主持七大工業國（G7）領袖的視訊會議，討論合作重建健康、安全和繁榮。

美國3月新屋開工數銳減22.3% 減幅創1984年來最大

美國3月新屋開工數比2月銳減22.3%，減幅為1984年來最大，顯示新冠肺炎疫情已開始對房市與整體經濟造成更大的傷害。

美國上週520萬人申請失業救濟 總數達2200萬人

美國上週有520萬人申請失業救濟，讓過去一個月以來的失業總數達到2200萬人，約1200萬人正在接受失業救濟，接近201...

微軟勝亞馬遜奪美軍大單 調查未排除白宮影響

美國國防部的100億美元雲端運算合約（JEDI）去年10月由微軟得標，原本看好的亞馬遜公司質疑白宮施壓國防部；五角大廈調...

川普為人事揚言休會 憲法專家：疫情當頭別來亂

美國國會因新冠肺炎疫情空無一人，以致行政部門多項人事案卡在參議院無法過關；為解決部會首長懸缺問題，總統川普今天揚言援引憲...

東西兩岸組隊抗衡 美中央地方角力

美國經濟活動如何復工，東西兩岸各自組隊合作，與中央唱反調。川普14日表示，自己有權力命令州長們何時重啟經濟活動，但被不分黨派批此舉不合憲法。在川普發言之外，美國東岸與西岸已分別以紐約州及加州為首...

要付稅？要償還？美國紓困支票4誤解

國稅局(IRS)15日起開始發放因應新冠疫情衝擊的紓困金給民眾，但有許多民眾仍不清楚相關細節，包括要等多久才能收到錢等諸多問題；財經新聞網站CNBC提出四項要點，對紓困金發放可能引起的疑慮...

原來是電腦系統老舊！美國失業福利給付 各州腳步不一

在美國企業相繼因新冠疫情關閉將近一個月後，大多數州已開始核發聯邦提供的每周600元額外失業福利金，不過許多州本周才跟進；到本周末將有至少32州提供這種額外福利...

幾無存款！失業房客刷卡付房租 房東負擔手續費

新冠肺炎疫情造成經濟停擺前，許多美國人幾無存款，近六成家庭表示沒有應急存款；同時有越來越多房客以信用卡付房租，部分房東或建築業主願意承擔手續費...

監獄憂群聚染新冠肺炎提早釋放囚犯 男隔天卻因槍殺再度被捕

美國佛羅里達州一座監獄因擔心新冠肺炎疫情會造成群聚感染，於是便釋放罪行較輕的囚犯，但沒想到一名男子在出獄後，隔天竟因涉嫌槍殺案再度被警方逮埔。

熱門新聞

史無前例！川普威脅強迫國會休會 想直接任命屬意人選

譚德塞避談台灣早期示警 官員代答祭一中擋箭牌

美國務院：中國疑違反核試禁令 進行非常低當量地下核爆

世界人口到達「7777777777」網友秒截圖 台灣排名第57

美股道瓊挫跌445點 因經濟數據與美企獲利慘淡

用高雄舊公車抗疫 宿霧市違規者必須上車聽講習

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。