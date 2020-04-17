美失業人數再增520萬

美國上周首次申領失業救濟金人數再增逾520萬人，使過去一個月來的請領人數突破2,000萬大關，凸顯全國各地為對抗新冠肺炎疫情實施的居家避疫措施，持續造成工作大量流失。

美國勞工部16日公布，在4月11日止的當周，又有524.5萬人初次申領失業救濟金，略少於彭博資訊訪調經濟學家預估的550萬人，但經濟學家認為，原因可能是復活節假期使一些人延後申請，這個數據未來幾周可能再度暴增。

上周初領失業救濟人數較前一周的661.5萬人（比初估的662萬人小幅修正）明顯降低，但仍顯示就業市場持續受重創。

過去四周初領失業救濟金總數超過2,200萬人，把金融海嘯結束後增加的就業人數（約2,150萬人）一筆勾銷。

美股三大指數16日早盤在平盤附近震盪，因投資人消化最新就業數據、以及等待白宮公布復工準則。

根據最新數據推估，美國目前失業率至少在17%上下，遠高於十年前大衰退過後的10%，顯示受商業活動停擺影響的絕不只是餐廳、飯店這些首當其衝行業。

止於4月4日當周的連續申領人數達1,200萬人，創新高，且比前一周暴增453萬人。連續申領數據比初次申領數據落後一周。

每周申領失業救濟人數是衡量經濟健康度最及時的數據，因此備受關注，分析師從中觀察經濟景氣下沉的深度、裁員潮是否減緩、經濟復甦何時展開的蛛絲馬跡。

賓州Naroff Economics首席經濟學家諾洛夫說：「 經濟景氣下沉速度令人喘不過氣。儘管重啟經濟初期會見到回升，但復甦力道多強、持續多久，仍混沌不明。」

高盛經濟學家畢格斯認為，未來數周的申領失業救濟金人數仍會居高不下，反映更多企業裁員。高盛估計，5月底前，初領人數還會再增2,000萬人，之後可望降到與前幾波衰退相符的水平。