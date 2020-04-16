東西兩岸組隊抗衡 美中央地方角力

美國經濟活動如何復工，東西兩岸各自組隊合作，與中央唱反調。川普14日表示，自己有權力命令州長們何時重啟經濟活動，但被不分黨派批此舉不合憲法。在川普發言之外，美國東岸與西岸已分別以紐約州及加州為首，各州組成聯盟，在經濟與科技研發上合作，希望在安全前提下，讓經濟活動逐步回到正軌。

「國王」川普恐違憲

根據CNBC報導，美西包含加州的3個州以及美東包含紐約州的7個州分別合作，總共有10州的經濟重啟計畫，將牽動美國將近四分之一的經濟命脈。

根據ABC報導，川普在14日記者會上稱自己有權力可以命令州長重啟經濟，遭州政府反駁，在不到24小時川普又改口說會與州長們密切商討，但決定權「還是在州長們手上」，他的言論不僅遭紐約州州長古莫直言「你不是國王」，也引來同陣營搖頭，如向來是川普支持者的佛州參議員魯比歐即在推特上表示，經濟鬆綁與否，按憲法與常識「應由州政府決定」。

美東7州合作

根據紐約州政府消息，古莫13日宣布，將和鄰近的麻州、康乃狄克、紐澤西、德拉威爾、賓州及羅德島6個州一起宣布合作重啟復工。合作中會有健康與經濟專家，和各州代表加入，力求在不要讓新冠病毒擴散的前提下，逐步重啟經濟活動。

計畫內容包含篩檢量能增加、宣導社交距離、追蹤感染患者足跡。古莫更於15日宣布，將要求全紐約州人民外出若不能保持社交距離，必須要戴口罩。

加州提6大原則

《舊金山紀事報》報導，加州州長紐森週一就率先宣布鬆綁禁令的「6大原則」，並將與鄰近的華盛頓州及俄勒岡州合作。6大原則包含擴大檢測範圍、保護弱勢社群、保障醫院需求、投入科學研發、重新規劃公共空間佈局及加強醫院機動性。

另外，加州為了徹底實行禁足令，已經嚴格開罰違規的民眾和商家。根據《洛杉磯時報》報導，洛杉磯已有79間違規商家被檢舉，聖地牙哥本週對違規民眾的開單比上週成長了一倍。

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