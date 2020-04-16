要付稅？要償還？美國紓困支票4誤解

國稅局(IRS)15日起開始發放因應新冠疫情衝擊的紓困金給民眾，但有許多民眾仍不清楚相關細節，包括要等多久才能收到錢等諸多問題；財經新聞網站CNBC提出四項要點，對紓困金發放可能引起的疑慮，提醒民眾可別誤解：

誤解一：紓困支票要被扣稅

紓困金不是可課稅的收入，而是被視為可退稅的抵稅額，獨立智庫稅務基金會(Tax Foundation)說，這是連平常不報稅的民眾也有資格獲得紓困金的原因。

誤解二：明年報稅時必須退還紓困金

只要所有報稅資料正確，就不用在明年春季退還紓困金。稅務基金會說，紓困金列為2020年抵稅額，若民眾根據2020年的調整後總收入(Adjusted Gross Income，AGI)計算應可獲更多抵稅額。

誤解三：我沒能申請紓困金

多數人不需做任何事就可領到紓困金；只要2018年或2019年有報稅，讓國稅局掌握銀行資料，就能自動領到錢。

只有通常不報稅的低收入民眾，以及希望讓國稅局也直接匯款而非郵寄支票，以更快收到錢的民眾，可能需要提供銀行資料；民眾可利用國稅局線上工具「Get My Payment」，輸入銀行帳戶資料並追蹤紓困支票是否已發放。

誤解四：已領社安金與其他福利者不能獲紓困金

除了少數例外，只要有社安號碼，並符合收入標準資格，就能領到紓困金；已領社安金與殘障金(SSDI)以及鐵路退休福利者，只要符合資格，不須報稅就能領到紓困金；國稅局會利用已登記之銀行帳戶資料放款。