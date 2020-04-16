原來是電腦系統老舊！美國失業福利給付 各州腳步不一

在美國企業相繼因新冠疫情關閉將近一個月後，大多數州已開始核發聯邦提供的每周600元額外失業福利金，不過許多州本周才跟進；到本周末將有至少32州提供這種額外福利。

加州12日發出第一筆額外給付，而華盛頓、科羅拉多和威斯康辛等一些人口眾多的州，還在為處理相關作業奮鬥。

康州勞工廳忙著更新電腦程式，因為它那用了幾十年的系統，只能處理每周失業金幾百元的三位數給付，而聯邦額外提供的600元，使這種給付達到四位數，康州的電腦系統就吃不消。

各州的不同情況，反映美國失業福利系統各行其是，各州對福利和資格規定相去極大；而各州腳步不一，也顯示許多州處理失業給付的電腦系統過於老舊；約有三分之二的州仍使用1970年代的COBOL程式語言。

這種情況使失去收入，卻還得支付各種帳單的失業者憂心無奈。

美國各地官員表示，他們正盡可能加速處理福利給付，康州勞工廳就說，一旦程式更新完成，還得進行測試，以確保運作正確無誤。

聯邦額外給付為數以百萬計的人提供重要援助，對遭到裁員的一般員工，州政府的失業金只有其正常薪資所得的大約一半；在正常時期，這是為了鼓勵失業者趕快找新的工作。

但是，現在新冠疫情導致各種企業關閉，民眾也奉令居家避疫。聯邦的額外給付讓更多人能夠遵守避疫準則，不要出去找工作；因此，每周600元有如及時雨，解危的意義重大。

僅只過去三周美國就有將近1700萬人申請失業福利，占美國勞工的10%以上，而且人數還在急遽增加，使得各州電腦系統難以應付申請福利者創紀錄暴增之勢，甚至當機。

六周前美國失業率還處於50年來的最低點，很少人關心失業福利，有些州甚至企圖減少失業福利開支，包括縮短領取福利金的26周標準期限。

許多州也漠視更新電腦系統的必要，而各州的福利資格和金額不同，很難用現成軟體解決，更助長目前的亂象。