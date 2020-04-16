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幾無存款！失業房客刷卡付房租 房東負擔手續費

世界日報 / 編譯郭宣含／綜合15日電
房客刷卡付房租，再慢慢償還卡債。 路透
房客刷卡付房租，再慢慢償還卡債。 路透

新冠肺炎疫情造成經濟停擺前，許多美國人幾無存款，近六成家庭表示沒有應急存款；同時有越來越多房客信用卡付房租，部分房東或建築業主願意承擔手續費，雖然房客可提高準時繳納房租率，但也可能背更多卡債。

根據聯準會去年調查，約半美國家庭無應急存款，也有家庭可能存款不足；近60%民眾表示，他們沒有緊急備用金，必須向親友借錢或變賣東西才能負擔三個月的生活開銷。

在居家避疫期間，這對低薪員工影響尤其嚴重；根據聯準會經通膨調整後數據，截至2019年12月，收入後20%家庭的財富比2007年到2009年末期縮水34%，而中間收入家庭財富則僅成長4%。

喬治華盛頓大學(George Washington University)經濟學者安娜瑪利亞．盧沙迪(Annamaria Lusardi)表示：「美國是最富有國家，但也是存款低的國家。」

近幾周至少1700萬人失業，許多人只能依賴失業福利等政府補助金；但根據全美多戶住房理事會(National Multifamily Housing Council)指出，租賃辦公室關閉和居家避疫規定可能造成租金延付；不過以信用卡付房租卻有助提高房租支付率。

房地產數據公司Entrata發現，4月用信用卡付房租的比例比今年第一季增加13%；另一間公司Zego也發現，4月首周用信用卡付房租的房客，比3月同期增加30%。

為了提高房租支付率，越來越多大樓業主同意吸收2%到3%的手續費，Entrata發現，這項作法可望提高7%房客選擇信用卡付房租。

很多人選擇信用卡付房租是為了賺取信用分數或旅遊點數，不過在疫情期間，許多房客多半是因為失業而無力負擔房租，如果他們在5月前未收到失業補助恐加重經濟困難。

目前利率低，但信用卡平均利率仍為兩位數；全美多戶住房理事會發言人麥克拉里(Bruce McClary)表示，民眾若採信用卡預支現金付房租，恐見到更高的利率。

有些個別債權人願意在新冠肺炎期間提供信用卡支付的寬恕政策，不過因為疫情失業而錯過以信用卡付房租的人，則不會享有信用卡公司有特別待遇。

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