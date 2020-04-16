監獄憂群聚染新冠肺炎提早釋放囚犯 男隔天卻因槍殺再度被捕

美國佛羅里達州一座監獄因擔心新冠肺炎疫情會造成群聚感染，於是便釋放罪行較輕的囚犯，但沒想到一名男子在出獄後，隔天竟因涉嫌槍殺案再度被警方逮捕。

綜合外媒報導，希爾斯波羅縣（Hillsborough County）警方表示，原先犯下持有毒品罪的26歲男子威廉姆斯（Joseph Edwards Williams）在上月19日因新冠肺炎疫情影響，與另外罪刑較輕的163名囚犯被當局提早釋放，但在他被釋放一天後，又成為一起謀殺案的嫌疑人。

根據報導，在威廉姆斯被釋放後一天，進步村（Progress Village）警方接獲許多民眾報案，當晚10時40分聽到街上傳來陣陣槍聲，造成一名男子死亡，而在警方調查後於吉布森頓（Gibsonton）找到威廉姆斯，他也因二級謀殺、重罪犯擁有槍支、毒品等35項罪名再度被逮捕。

事後警長科德（Chord Chronister) 痛批，「佛羅里達州和整個美國都已釋放了非暴力、罪刑較輕罪犯，以保護我們的監獄人員避免讓疫情爆發。尤其是在我們社區努力不懈的打擊新冠病毒蔓延之時，每一種暴力犯罪，特別是涉及槍支的暴力犯罪，都是令人作嘔的」。