國會卡人事 川普威脅休會

對行政部門多項人事任命案在參議院卡關，美國總統川普15日表示，不惜援引憲法賦予總統權限，讓參、眾兩院直接休會，以便讓部會首長職位懸缺問題能以休會任命方式解決。

在15日的白宮疫情例行簡報會上，川普花了幾分鐘時間，抱怨參院民主黨團阻撓他所任命的人事提名案。

事實上，目前聯邦政府許多部會職位出缺，主因在於川普還沒有選定任何繼任人選。至於已經獲得川普提名的新任官員，則都還沒能有機會出席由共和黨位居優勢多數的參議院任命聽證會。

川普考慮動用一項美國創立以來從來不曾有任何總統使用的憲法條文，也就是當參眾兩院首長無法對於是否休會達成協議時，屆時總統將可下令國會休會。參院方面經常出現的運作模式是，雖然實際上已經休會，但「形式上」（pro forma）還是屬於開議期間，如此一來便對川普人事提名案達到了拖延戰術。

川普15日在記者會上指出：「國會議員目前這種形式上假裝開議，但實際上已經出城的手段，簡直就是怠忽職守，國難當前的情況下，美國人民禁不起這樣的怠慢。這是一種騙術。他們就是在騙人，大家都心知肚明。」

根據川普盤算，參院多數黨領袖麥康諾勢必將配合總統下令國會休會。但政治觀察家分析，就算麥康諾支持川普作法，到時候如果國會真的要休會，恐怕參院湊不齊足以過關的贊成票。

麥康諾辦公室15日表示，麥康諾和川普通電話，麥康諾和川普一樣，對民主黨作梗感到挫折。麥康諾辦公室表示，將設法確認攸關防疫的人事案，但按照議事規則，需要參院少數黨領袖舒默同意。

在記者會上，川普被問到對於下令國會休會是否已有預訂時間表時回答說：「他們知道已經被警告了，他們現在所聽到的也是警告。」

川普說，如果參院不通過人事任命案，「那麼我們就會選擇走這條路，或許我們會因此被告上法院，到時候就看看誰會贏」。

美國會目前未正式休會，而是形式上屬於開議期間，兩院預定5月4日恢復正式運作。