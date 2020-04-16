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「一動不如一靜」 美軍準備長期抗疫

世界日報 / 記者張聲肇／綜合報導
圖為美軍航空母艦羅斯福號。 圖／美國海軍
圖為美軍航空母艦羅斯福號。 圖／美國海軍

新冠疫情短期內恐難結束，美軍也已準備長期防疫，既要部隊「蟄居」保健，又不至打擊士氣，以免損傷國防力量。

川普總統認為5月就可解除「居家避疫令」，讓經濟恢復活力，但軍方領導人並沒有如此樂觀；軍方認為夏天能夠一切恢復正常，就是最佳情況了。

國防部副部長諾奇斯特(David Norquist)說，「冠狀病毒未來幾個月都不可能消失，我們得改變自己去適應它。」

目前美國的海外部隊大多處於「少動為妙」狀態，部隊移防和眷屬搬遷都暫停，回到五角大廈述職或報告的人次盡量減少；新兵訓練、大型演習都取消，敏感單位則暫時與外界隔離；海軍航母杜魯門號也暫緩回國靠岸，停在港外隔離「檢疫」，減少和岸上人員接觸、染疫的風險。

民間社會採取類似的防疫舉措很正常，但是軍力遍布全世界的美國軍隊，要達成任務，不可能不移動，不管從國內調往海外或從海外調回國內。

參謀首長聯席會議副主席空軍將領海登(John Hyten)說，美軍必須專注找出新的運作模式，「我們必須去適應這個新的世界。」

空軍訓練教育指揮部指揮官韋伯中將(Brad Webb)說，「我們向來都是部署到海外去，和敵人作戰，今天的敵人卻近在身邊，所以，我們不會知道今後新的正常狀況將會如何。」

國防部長艾思博一直都說不急著解除對軍方的限制行動令，軍眷和白宮也都沒有反對，不像民間社會或川普總統那樣急著要重開經濟。多數州長和公共衛生官員深恐太早解除居家避疫令，會讓抗疫行動前功盡棄。

參謀聯席會議主席米利(Mark Milley)也認為，病毒全球蔓延，導致某些國家地區不穩定，美軍再也無法回到「過去」，依照老模式運作。「整個國防部門都得好好檢討今後如何運作。」

美軍

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