美世衛預算擬挪給其他組織 比爾蓋茨批「不符常理」

世界衛生組織秘書長譚德塞周三 （4月15日） 對美國總統特朗普宣布暫停美國給世衛年度預算一事表達不滿。譚德塞在世衛的例行記者會上表示，世衛除了對抗新冠病毒外，還必須處理小兒麻痺、麻疹、瘧疾、伊波拉病毒、艾滋病、肺結核、癌症、糖尿病、心理疾病及其他的疾病。

譚德塞說：「對世衛來說，美國長期都是非常慷慨解囊的朋友，我們希望美國持續扮演這個角色。但對於美國決定暫停貢獻給世衛的預算一事，我深表遺憾。」

同一天，美國疾病管制局長雷德菲爾德 （Dr. Robert R. Redfield） 在接受美國哥倫比亞電視網 （CBS） 訪問時表示，國際社會應該等到新冠疫情過後再檢討世衛處理疫情的方式。他在節目上稱贊世衛針對此事做出的回應，強調世衛的回應與特朗普的做法有天壤之別。

另一方面，美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）周三也出面譴責特朗普的作法，稱特朗普的這個決定既危險也違法。她表示眾議院將盡快的找尋途徑來挑戰特朗普的這個決定。此前，美國國會已決定了給予世衛的年度預算額度，但美國聯邦政府卻在未經國會同意之下，將該筆預算挪去別處使用。

根據《紐約時報》報導，特朗普的顧問團隊幾乎都一致認為世衛受中國影響過深，而世衛也是因為相信中國已控制住新冠疫情，才會太慢啟動全球的新冠防疫機制。除了特朗普的白宮顧問團隊外，美國國會中一些支持特朗普的議員與保守媒體成員也都抱持這樣的認知，並對世衛稱贊中國的防疫成效感到十分不滿。

當世衛忙著回應特朗普的「意外之舉」的同時，全球的新冠確診人數於周三突破200萬。目前全球的新冠確診總人數已來到2082372，而總病亡人數也來到134560。美國周三新增了30206起確診案例與2482起病亡案例，將累計的確診與病亡數字提升至644089與28529。

美國恐將部分世衛預算撥給其他組織

當各界持續批評特朗普暫停美國世衛預算之時，美國政府官員向路透社透露，美國可能將原本預計貢獻給世衛的4億美元預算撥給其他國際組織。該名官員表示，美國2020年已貢獻了約5800萬美元的資金給世衛，但美國預計會暫停支付剩余的預算。該名官員說：「我們可以將該筆預算撥給紅十字會或是其他類型相似的國際組織。」

除了年度預算外，美國每年也貢獻數億美元的預算讓世衛推廣與小兒麻痺、艾滋病、病毒型肝炎、母嬰健康跟青少年健康相關的工作。目前仍不清楚美國已貢獻多少預算到上述的這些工作中，但美國政府官員強調，他們可以與其他組織合作來推動類似的衛生工作。

雖然部分民主黨議員表示他們會試圖將美國原訂貢獻給世衛的預算納入下一輪的新冠救援基金中，但是熟知美國國際援助預算的政府官員卻說，特朗普周二所做的決定確實對於美國的國際援助預算分配有實質影響。

這些官員向路透社表示，美國國際發展署原訂上周要貢獻4300萬美元到世衛的小兒麻痺項目，但是目前該筆預算已被凍結。該官員說：「特朗普的發言不是單純的言語威脅，而是確實會對美國的國際援助預算分配造成實質影響。」

與此同時，美國富豪比爾蓋茨周三批評特朗普暫停世衛預算的決定是個危險且違背常理的行為。他說：「當全球在對抗新冠疫情之時，暫停美國給世衛的預算完全不符合常理。國際社會必須有一套統一的模式來對抗新冠病毒，因為當我們面對這樣的公共衛生災難時，我們必須全力以赴。」

比爾蓋茨的基金會周三也宣布為新冠疫苗相關的計劃增加1.5億美元的預算。該預算將被用來加速新冠病毒藥物、疫苗及相關公共衛生措施的研發與實行。比爾蓋茨的太太表示，世衛正是最適合領導全球對抗新冠疫情的國際組織。

國際貨幣基金組織提高援助

同一天，國際貨幣基金組織表示，他們預計將援助貧窮國家對抗新冠疫情的基金提高三倍，將該基金的總額提升至180億美元。國際貨幣基金組織總裁克裡斯塔利娜·格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）周三表示：「為了全力支持成員國對抗新冠病毒，我們希望把援助基金的總額提升至原本的三倍。」

另一方面，G20的成員國周三也達成共識，宣布讓貧窮國家未來一年的債務延後償還。此外，G20也重申他們將運用所有的政治資源來協助各國的經濟發展。G20預計將提撥200億美元的資金讓貧窮國家能強化他們的醫療體系，並幫助這些國家的人民對抗新冠病毒。

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