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史無前例！川普威脅強迫國會休會 想直接任命屬意人選

聯合報 / 編譯徐榆涵／即時報導
美國總統川普。法新社
美國總統川普。法新社

華盛頓郵報報導，美國總統川普15日威脅要讓國會參眾兩院休會，以允許他不必經過參院同意，即可任命政治官員。

川普15日在每日新冠肺炎疫情說明會上指責參院民主黨員阻擋他的提名人選，儘管聯邦政府的大多數職缺都是因為川普沒有提名任何人選。在共和黨主導的參院中，川普提名的幾位人選尚未進入同意權聽證會階段。

川普引用美國史上從未行使過的憲法權力，揚言如果參眾兩院領導人對是否休會無共識，他將強行讓兩院休會。參議院經常休會，但在「形式議事期」（pro forma）保持開放， 此舉會妨礙川普想繞過例行同意程序而達成休會任命官員的能力。

川普 華盛頓郵報 新冠肺炎

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