川普：新冠疫情高峰已過 周四公布最新經濟重啟指南

美國總統川普周三（15日）表示，最新的資料顯示美國的新冠病毒疫情已經度過高峰，他將在今天的新聞簡報會中，公布重啟美國經濟活動的全新指導原則。

川普說：「抗疫的戰爭仍持續，不過資料顯示國家的新增確診病例數已經度過高峰。」他很滿意地表示，「我們必須保持警覺。我可以說，我們的積極策略顯然奏效，而且很有效。」

川普本周一曾經主張他比各州州長更有權命令全美企業重啟經濟活動。