「美國已度過病例數增加的高峰」 川普將公布復工指南

美國總統川普15日表示，「美國已度過病例數增加的高峰」，這鼓勵美國重啟經濟運作，他與副總統潘將在16日邀請各州州長舉行電話會議，並公布重啟國家經濟運作的指導原則。

川普表示，在此之前他已和許多民間企業領袖交換意見，討論如何正確引導國家重啟經濟運作；而明天還會與州長開會。

談到重啟國家經濟運作，川普話鋒一轉批民主黨阻撓，他說，過去兩三年來，有很多人事任命案被卡住，到現在民主黨還在參議院還卡住129個人事案，他揚言要動用總統權力迫使兩院休會，以便快速通過任命。

川普說，過去這些被提名人沒上任，他也許不覺得困擾，但現在需要官員處理疫情與經濟復甦工作，政府才能保持運作。

對於川普14日宣布停止資助世界衛生組織（WHO）一事，他在疫情說明記者會仍持續表達不滿。川普說，若將事件按照時間排序，就可看出，WHO在處理疫情上諸多失職，且偏愛中國大陸，美國長期以來都沒被善待，他以「恥辱」來形容WHO的差別待遇。

川普表示，當美國宣布停止資助WHO之後，這筆錢省下來可能轉投他用，短期間內會決定動用方式與對象。