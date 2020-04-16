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川普政府考慮付錢給石油商 令其暫停開採

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
美國川普政府考慮付錢給石油生產商，請其暫停止開採。 路透
美國川普政府考慮付錢給石油生產商，請其暫停止開採。 路透

彭博資訊報導，美國川普政府正在考慮付錢給美國石油生產商，讓他們暫時不要開採石油，以助穩住油價不要再暴跌、油商免於破產。消息傳出後，西德州原油5月期貨價格站回到每桶20美元以上，周三（15日）此油價指標18年來首次收在20美元之下。

美國能源部未具名高層官員告訴彭博，能源部已草擬一項計畫，補償石油公司暫時不去開採蘊藏量高達3.65億桶的石油，支付給石油公司的錢等於是買下這些並未開採出來的石油，將之當作是美國政府緊急庫存的一部分。

彭博指出，美國聯邦法律已有授權能源部留出高達10億桶的石油用於緊急情況，但並沒有規定石油應該放在哪裡。這為在政府現有儲備之外如何儲存原油大開方便之門，甚至可以讓這些「儲備」從一開始就不開採出來。

如果此項計畫付諸施行，需要國會撥款數十億美元支付「留在地下」的石油儲備計畫，彭博說，可能是史無前例。這反映出川普政府努力幫助美國國內石油公司因應對產量太多但新冠病毒疫情又導致需求崩潰的空前困境。

油價 川普 疫情

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