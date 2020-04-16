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美議員提案制裁大陸官員 函譚德塞說明疫情

聯合報 / 華盛頓記者張文馨／十四日電
美國參議員質疑世衛幫助中國大陸掩蓋疫情，致函世衛秘書長譚德塞要求說明，圖為世衛組織總部。 （歐新社）
美國參議員質疑世衛幫助中國大陸掩蓋疫情，致函世衛秘書長譚德塞要求說明，圖為世衛組織總部。 （歐新社）

美國聯邦參議員克魯茲十四日宣布，將提「二〇二〇終結中國大陸醫療審查與掩蓋法案」，要求美國制裁在這次疫情中對公民、醫學專家、記者與異議人士進行審查與壓制的中國大陸官員。

另外，參議員楊恩、史考特等七人聯名致信世衛秘書長譚德塞，信件開頭便指「想了解世衛幫助中國大陸掩蓋疫情訊息一事」，要譚德塞說明，並提供去年十月一日至今年三月十二日間的所有疫情紀錄，包含書面資料與往來的電子郵件內容。

美國國會近日動作不斷，除了聯名信函，有議員提決議案要求凍結對世衛援助資金直到譚德塞下台，也有議員要譚德塞出席聽證會，說明外界疑慮。

譚德塞 疫情 WHO

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