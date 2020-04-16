美議員提案制裁大陸官員 函譚德塞說明疫情

美國總統川普十三日才說他全權決定何時重新開放經濟運作，十四日改口授權各州州長決定何時復工復學，他不會施壓盡速開放。哈佛大學公衛學院的最新研究則指出，若新冠肺炎疫苗無法迅速完成及量產，美國可能需要延長居家避疫、社交距離及停課等措施至二○二二年。

2020-04-16 00:34