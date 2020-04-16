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川普改口「復工復學授權 州長決定」

聯合報 / 華盛頓記者張文馨、記者和釗宇、編譯莊蕙嘉／綜合報導
美國總統川普十四日改口授權各州州長決定何時復工復學，他不會施壓盡速開放。（路透）
美國總統川普十四日改口授權各州州長決定何時復工復學，他不會施壓盡速開放。（路透）

美國總統川普十三日才說他全權決定何時重新開放經濟運作，十四日改口授權各州州長決定何時復工復學，他不會施壓盡速開放。哈佛大學公衛學院的最新研究則指出，若新冠肺炎疫苗無法迅速完成及量產，美國可能需要延長居家避疫、社交距離及停課等措施至二○二二年。

為了何時重啟國家經濟運作，川普和各州州長、公衛專家均不同調，辯論重點在重啟經濟運作同時，疫情是否捲土重來，以及該如何應對。

川普十四日上午在推特點名紐約州長郭謨：「（郭謨）想自己獨立作主，不可能」。不過他下午舉行白宮疫情說明記者會時立場改變，他說，近日將與州長討論復工決策，州長的決定獲得總統授權與聯邦政府充分支持，他不會施壓州長盡速開放，也會阻止過度躁進的決策。

華盛頓郵報取得美國政府研擬的重新開放國家計畫草案，指將分階段重新開放，且將五十州分三級，依疫情緩解狀況，有不同時間表。除了逐步重新開放，草案也提到，要求官員做好心理準備，萬一疫情惡化，需加強社交距離措施。

川普公布第二個新冠肺炎任務小組的民間企業代表，包括蘋果執行長庫克，以及微軟、Google等企業主管。

美國新冠肺炎目前累計確診逾六十一萬例，死亡逾兩萬六千人。疫情最嚴重的紐約州數據顯示，全州新增新冠肺炎病例突破廿萬例，新增死亡病例七七八例，儘管每日新增死亡病例仍高，但總住院人數首次出現下降，從一萬八八二五例降至一萬八六九七例，意味著紐約州疫情已經進入高峰期。

根據十四日出版的「科學」期刊中發表的報告，哈佛公衛學院研究團隊使用新冠病毒及其他冠狀病毒的數據作推估，報告指出：「間歇性的維持社交距離可能需要延長至二○二二年，除非重症治療空間顯著增加，或是疫苗可以取得。即使疫情消退，仍應維持對新冠病毒的監控，因為最遲至二○二四年底之前恐有另一波爆發。」

這份報告和白宮期待五月重啟經濟顯然背道而馳，研究學者認為，此時鬆綁規定，病毒將迅速捲土重來，造成新一波疫情。

疫情 新冠肺炎 社交距離 白宮 川普

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