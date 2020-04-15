開車「路過」州政府 美反對州長太嚴格

「不能街頭群聚抗爭，我們就開車上路！」密西根州的防疫堪稱全美國最嚴苛，民主黨女州長葛瑞琴·惠特默剛宣布：「延長居家避疫令至4月30日。」立刻引發民眾反對聲浪，原本支持的共和黨也開始大肆批評，號召反對者15日開車包圍州議會大樓，預估將多達1萬5,000輛車。

密西根州長被批暴政

根據《NBC25News》報導，惠特默上週宣布延長居家防疫令時表示，「密西根州的確診數全國第3高，而且還在上升，我們須全力遏止傳播並保護家人。」但密州參議院共和黨領袖、企業界的盟友邁克·李德指責：「這將扼殺我們的生活！」號召群眾在不違反禁令的前提下，開車去州政府「路過」抗爭。

預估至少1萬5000輛轎車與貨卡15日將以逐一「路過」的方式，在密州首府示威抗議，反對州長惠默特的「暴政」，要讓首府市內交通動彈不得。惠特默政府正在制定計畫以逐步允許復工；但她強調，當重新開放部分行業時，即使像修整草坪這類服務業，也會增加加油站使用率，因為病毒在加油站把手上最多可存活3天。

密西根州保守黨聯盟主席羅珊·龐科夫斯基批評指出，「密西根州的典型小型業主很守法，州長在讓人民為自己行為負責之前，先讓企業破產。太扯了。」保守黨聯盟的觀點在其臉書群組「密西根州民反對過度隔離」獲得很多回響。

開車抗爭成新流行

根據《CNN》報導，10日在美國亞利桑那州，約200輛汽車在拘留中心和拉帕爾瑪教養中心外盤旋，車上掛著示威標語的標誌，有人高呼「為正義鳴喇叭！」抗爭者呼籲移民和海關執法局釋放被拘留者，他們認為，被拘留者在擁擠的拘留所內容易群聚感染，而且設施長年以來本就因為差勁的常規醫療服務而飽受批評。

歷史上不乏用汽車抗議的運動，如1964年，種族平等大會抗議者組織了「堵死」運動，試圖阻止人們參加紐約世界博覽會。1979年，美國農民開著拖拉機前往華盛頓，要求提高農作物價格，佔領華盛頓國家廣場長達數週之久。

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