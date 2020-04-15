克魯曼：催促重啟經濟的不是經濟學者 是這兩種人

眾所周知，美國總統川普急著想讓美國經濟「解封」，即解除為抑制新冠疫情而實施的社交距離政策，讓經濟活動迅速重返正軌。

問題是，2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）在最新紐約時報專欄中指出，川普行事衝動，但憑直覺，無正式決策過程可言，通常只因他剛遇見的人說了什麼話，或他在福斯新聞台（Fox News）看到了什麼，而做成決定，以致連川普政府官員通常都要透過他的推文，才知道政府的下一步。

川普周一推文宣稱，美國各州何時何時結束解除封鎖令，不是州長說了算，而是由他本人全權決定。然而，人盡皆知，他並無這種權力。川普貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）接受紐時訪問時表示，經濟疲弱比病毒殺的人還要多。

克魯曼說，據他了解，流行病學家看法一致，就是此刻考慮放寬社交距離規定的時候未到。全美各地新冠肺炎新增確診病例人數或許已觸頂，曲線似乎正趨於平緩，可能讓美國醫療系統避免完全崩潰，但現在離可以鬆懈的境地還差很遠，一旦鬆懈下來，可能讓第二波疫情乘虛湧出。

有些人士把經濟何時「解封」的辯論，描述成流行病學家與經濟學家之間的論戰，克魯曼直批這種說法大錯特錯。他指出，嚴肅的經濟學家有自知之明，不會對不懂的事裝懂—他們承認並尊重其他領域的專家之言。一項最新訪調結果顯示，受訪經濟學家幾乎一致支持「容忍經濟活動大幅萎縮，直到病毒傳染率顯著下滑為止」。

克魯曼說，此刻大力催促重啟經濟的，並不是正港的經濟學家，而是兩種人：怪咖（cranks）和朋黨（cronies）。第一種人可能以經濟學者自居，但因言行怪異而往往被真正的經濟學家視為怪咖，納瓦羅之流就屬這類。第二種人是與川普關係密切的商業人士，患有所謂「富豪症」— 傾向認定自己因為富有就比別人聰明，即使談論流行病、總體經濟這類需大量專業知識技能的領域，也自以為見解高人一等。

至於今年要選舉的川普，想必指望強勁的經濟成為助他順利連任的政績，自然急著要儘快擺脫新冠病毒。

然而，克魯曼強調，此刻必須面對的現實是，重啟經濟應有兩大先決條件：一，大幅降低感染人數；二，篩檢人數大幅增加，以利在疫情可能捲土重來時迅速撲滅。他認為，除非已達到這兩個條件，否則不應輕言重啟經濟。

所幸多州州長似乎明白這點，而川普或許也無法壓制這些州長較明智的判斷。只是苦了這些州長，得同時疲於應付兩個戰線—在對抗嚴峻新冠疫情的同時，也得跟一位成事不足但扯後很腿有餘的國家領導人打口水戰。