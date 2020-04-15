痛批川普停止資助世衛決定 微軟創辦人：聽起來很危險

針對美國總統川普決定停止資助世界衛生組織（WHO）一事，微軟創辦人比爾‧蓋茲15日提出批評，並稱這一決定聽起來很危險。

他在推文中說道：「在全球衛生危機期間停止資助世衛組織，這聽起來很危險。他們的工作是減緩新冠病毒的傳播速度，若這項工作停止，任何其他組織都無法取代他們。世界比以往任何時候都還需要世衛組織。」

他與妻子梅琳達共同創辦的比爾與梅琳達蓋茲基金會，一直是WHO最大捐助者之一。